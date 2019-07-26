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Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
27-летний Никита Воропаев умер накануне в больнице после двухнедельной комы
Тамбовский хоккеист, член Ночной хоккейной лиги 27-летний Никита Воропаев умер накануне в больнице после двухнедельной комы, в которую он впал после драки в одном из местных баров, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по региону.
По информации следствия, драка произошла 13 июля. Никита Воропаев вступился за девушку, получил несколько ударов в голову, но смог самостоятельно добраться до дома, где почувствовал себя плохо. Родственники парня вызвали скорую.
В тот же вечер спортсмена госпитализировали с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. В течение двух недель парень находился в коме. В социальной сети для него был организован сбор средств для проведения необходимой операции. Нужная сумма была собрана, но сегодня утром спортсмен скончался.
"Сотрудники установили все обстоятельства происшествия, виновник происшествия также установлен и задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В связи с тем, что гражданин скончался, все материалы были направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения", - сказали в пресс-службе.
По информации следствия, драка произошла 13 июля. Никита Воропаев вступился за девушку, получил несколько ударов в голову, но смог самостоятельно добраться до дома, где почувствовал себя плохо. Родственники парня вызвали скорую.
В тот же вечер спортсмена госпитализировали с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. В течение двух недель парень находился в коме. В социальной сети для него был организован сбор средств для проведения необходимой операции. Нужная сумма была собрана, но сегодня утром спортсмен скончался.
"Сотрудники установили все обстоятельства происшествия, виновник происшествия также установлен и задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). В связи с тем, что гражданин скончался, все материалы были направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения", - сказали в пресс-службе.