Общество

56 минут назад

Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт до конца следующей недели

5 577
#ремонтные работы
Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт до конца следующей недели
Сегодня ночью в Липецке для проведения работ по устройству дождевой канализации перекроют местный проезд проспекта Победы на участке от 60 лет СССР до улицы Водопьянова.



Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за технологических сложностей, выявленных во время подготовительных работ, проезд будет перекрыт до конца следующей недели.


5 577
#ремонтные работы

Комментарии (5)

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Ктулху

14 минут назад
Всё понятно, пора в отпуск!. Ну вы там к сентябрю хотя бы что-то сделайте. Ну хотя бы второстепенку. Пр. Победы видимо к следующему году откроют.
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070

23 минуты назад
не жду завершения работ сейчас автобус №35 ходит просто изумительно через рынок октябрьский а до автовокзала там 3 шага от кольцевой хочется что бы маршрут так и остался на этой схеме...зачем департамент транспорта по Юношеской и Ударников сделал 2 маршрута №35 и №353 которые полностью дублируют друг друга от Сырского до Ц Рынка они же отнимают друг у друга прибыль и это не правильно нужно изменить схему № 353-ого маршрута или во все его закрыть.
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это П З Д Ц товарищи

25 минут назад
осталось еще меркулова перекрыть для полного счастья. Польше пробок богу пробок.
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Логика

25 минут назад
Это * . .ц...
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Житель

31 минуту назад
Вот же ****** .... Раньше выявить не судьба была:
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