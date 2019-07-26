Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт до конца следующей недели

Сегодня ночью в Липецке для проведения работ по устройству дождевой канализации перекроют местный проезд проспекта Победы на участке от 60 лет СССР до улицы Водопьянова.







Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за технологических сложностей, выявленных во время подготовительных работ, проезд будет перекрыт до конца следующей недели.





