Общество
56 минут назад
Второстепенный проезд по проспекту Победы будет перекрыт до конца следующей недели
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Сегодня ночью в Липецке для проведения работ по устройству дождевой канализации перекроют местный проезд проспекта Победы на участке от 60 лет СССР до улицы Водопьянова.
Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за технологических сложностей, выявленных во время подготовительных работ, проезд будет перекрыт до конца следующей недели.
Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за технологических сложностей, выявленных во время подготовительных работ, проезд будет перекрыт до конца следующей недели.
5 577
Ктулху
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это П З Д Ц товарищи
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