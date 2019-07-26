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Липецк готовится к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВС

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#День ВДВ
Липецк готовится к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВС
В администрации города обсудили организацию праздничных мероприятий, посвящённых праздникам российских военных.

В День Военно-морского флота, 28 июля, на площади Петра Великого  состоится возложение цветов к памятнику первому российскому императору. Принять участие в мероприятии, которое начнется в 9.00, могут все желающие.

Празднование Дня ВДВ начнётся 2 августа в 08.00  у памятника легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. В 10.00 традиционный митинг с участием руководителей города и региона пройдет на площади Героев. Митинг завершит шествие –  десантники пройдут колонной до Нижнего парка, где в 11.00 начнётся концерт.

Основной праздничной площадкой в День Военно-воздушных сил России, 12 августа, станет территория перед зданием Липецкого авиацентра. В 10.00 здесь начнется торжественная программа, которая завершится возложением цветов к памятнику героям-авиаторам.

 

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#День ВДВ

Комментарии (1)

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Буревестник

36 минут назад
"""Липецк готовится к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВС""", а как готовится ,что фонтаны моют и промывают со скамейками.
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