Липецк готовится к празднованию Дней ВМФ, ВДВ и ВВС

В администрации города обсудили организацию праздничных мероприятий, посвящённых праздникам российских военных.



В День Военно-морского флота, 28 июля, на площади Петра Великого состоится возложение цветов к памятнику первому российскому императору. Принять участие в мероприятии, которое начнется в 9.00, могут все желающие.



Празднование Дня ВДВ начнётся 2 августа в 08.00 у памятника легендарному командующему ВДВ Василию Маргелову. В 10.00 традиционный митинг с участием руководителей города и региона пройдет на площади Героев. Митинг завершит шествие – десантники пройдут колонной до Нижнего парка, где в 11.00 начнётся концерт.



Основной праздничной площадкой в День Военно-воздушных сил России, 12 августа, станет территория перед зданием Липецкого авиацентра. В 10.00 здесь начнется торжественная программа, которая завершится возложением цветов к памятнику героям-авиаторам.







