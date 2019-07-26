Обеспеченность липчан свининой в 5,5 раза превышает медицинские нормы!

Но по молоку у нас - провал.

На состоявшемся заседании комитета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений областного Совета парламентарии рассмотрели ход выполнения Подпрограммы «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в Липецкой области на 2014-2024 годы».



Как сообщает пресс-служба областного Совета, в прошлом году на развитие животноводства из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей, а в текущем году аграрии получат 1,6 миллиарда (эти средства - бюджетная поддержка развития племенного животноводства, рыбоводства, молочного и мясного скотоводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам).



- Сегодня региону удалось обеспечить себя полностью свининой и мясом птицы. Проблемным направлением остается мясное и молочное скотоводство. В регионе производится порядка 30 процентов необходимого молока, и примерно 20 процентов необходимого красного мяса. Поэтому необходимо подумать, как поддержать производителей. Одно из предложений - дотировать каждый литр сданного на перерабатывающие предприятия Липецкой области молока и каждый килограмм говядины, - отметил председатель комитета облсовета по вопросам АПК и земельных отношений Дмитрий Еремеев.



Итак, аграрии просят еще больше денег. В то же время администрация области сообщает, что в расчете на душу населения в области производится 249 кг мяса, и что обеспеченность населения области свининой собственного производства превышает медицинские нормы потребления в 5,5 раз, мясом птицы - в 4,3 раза. В регионе действуют 45 высокотехнологичных свиноводческих площадок, на которых содержится 765 тысяч свиней, и 35 птицефабрик. Объем инвестиций по крупным инвестиционным проектам в отрасль животноводства в 2014-2018 годах составил около 21 млрд рублей.



А вот молоком себя, сколько ни вливается бюджетных миллиардов в поддержку АПК, наш регион так пока и не обеспечил: его валовое производство во всех категориях хозяйств составило в прошлом году 279,4 тысяч тонн (прирост к уровню 2014 года составил всего 13%).





фото: sciencemag.org

