Экономика

сегодня, 10:46

Обеспеченность липчан свининой в 5,5 раза превышает медицинские нормы!

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#АПК
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Обеспеченность липчан свининой в 5,5 раза превышает медицинские нормы!

Но по молоку у нас - провал.

На состоявшемся заседании комитета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений областного Совета парламентарии рассмотрели ход выполнения Подпрограммы «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в Липецкой области на 2014-2024 годы».

Как сообщает пресс-служба областного Совета, в прошлом году на развитие животноводства из областного и федерального бюджетов было выделено 1,7 млрд рублей, а в текущем году аграрии получат 1,6 миллиарда (эти средства - бюджетная поддержка развития племенного животноводства, рыбоводства, молочного и мясного скотоводства, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам).

- Сегодня региону удалось обеспечить себя полностью свининой и мясом птицы. Проблемным направлением остается мясное и молочное скотоводство. В регионе производится порядка 30 процентов необходимого молока, и примерно 20 процентов необходимого красного мяса. Поэтому необходимо подумать, как поддержать производителей. Одно из предложений - дотировать каждый литр сданного на перерабатывающие предприятия Липецкой области молока и каждый килограмм говядины, - отметил председатель комитета облсовета по вопросам АПК и земельных отношений Дмитрий Еремеев.

Итак, аграрии просят еще больше денег. В то же время администрация области сообщает, что в расчете на душу населения в области производится 249 кг мяса, и что обеспеченность населения области свининой собственного производства превышает медицинские нормы потребления в 5,5 раз, мясом птицы - в 4,3 раза. В регионе действуют 45 высокотехнологичных свиноводческих площадок, на которых содержится 765 тысяч свиней, и 35 птицефабрик. Объем инвестиций по крупным инвестиционным проектам в отрасль животноводства в 2014-2018 годах составил около 21 млрд рублей.

А вот молоком себя, сколько ни вливается бюджетных миллиардов в поддержку АПК, наш регион так пока и не обеспечил: его валовое производство во всех категориях хозяйств составило в прошлом году 279,4 тысяч тонн (прирост к уровню 2014 года составил всего 13%).


фото: sciencemag.org

17 751
#АПК
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Комментарии (18)

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Игры патриотов

53 секунды назад
А сколько будет в попугаях?
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Количество чиновников,депутатов и мусаров

1 минуту назад
Превышает все нормы здравого смысла!
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***

24 минуты назад
Бедная свиночка. Какие глаза у неё грустные. Как хорошо, что я не ем вас и ваших друзей.
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ттт

30 минут назад
это просто свинство!!!
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игры статистики

40 минут назад
обеспеченность граждан мясом измеряется количеством мяса в холодильнике граждан , а не количеством поголовья парнокопытных ..это как ..в СССР на Дальнем Востоке красную икру ели банками и обеспеченность деликатесом превышала медицинскую норму в 50 раз
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дадада

43 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, Всё правильно , химическими : мясом , молоком , хлебом , колбасой режим обеспечил своих рабов.
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Насчет коровок !

43 минуты назад
Земля сейчас кругом частная ,коровок пасти негде,а мясо и молоко на искусственном корме уже не то .
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НЕ ПАТРИОТ

47 минут назад
Милая Оксана, продаётся то, что люди ещё в состоянии купить. Качественное мясо производить нет смысла, т.к. его не продашь.
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А я

47 минут назад
это что то не заметил,похоже самый настоящий фейк !
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Милая Оксана

сегодня, 11:21
То что продаётся, это не мясо а отрава, пусть п. Ж. И. В её едят
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