Происшествия

26 минут назад

Липчанка фиктивно прописала в своей квартире 58 иностранцев

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#прописка
Липчанка фиктивно прописала в своей квартире 58 иностранцев
Полицейские направили в суд уголовные дела 28-летней женщины и 38-летнего мужчины обвиняемых по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области,  28-летняя горожанка с мая по август 2018 года зарегистрировала в свой квартире на улице Суворова 58 граждан ближнего зарубежья.

38-летний обвиняемый зарегистрировал иностранца в квартире на Осеннем проезде.

Полицейские установили, что мигранты никогда не жили в этих квартирах.        

Максимальная санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
2 254
#прописка

Комментарии (2)

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Участковый

3 минуты назад
В одном домовладении 58 хохлов.
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Значит

4 минуты назад
заработала не плохо.
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