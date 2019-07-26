Липчанка фиктивно прописала в своей квартире 58 иностранцев

Полицейские направили в суд уголовные дела 28-летней женщины и 38-летнего мужчины обвиняемых по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 28-летняя горожанка с мая по август 2018 года зарегистрировала в свой квартире на улице Суворова 58 граждан ближнего зарубежья.



38-летний обвиняемый зарегистрировал иностранца в квартире на Осеннем проезде.



Полицейские установили, что мигранты никогда не жили в этих квартирах.



Максимальная санкция статьи 322.3 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

