Общество
38 минут назад
Росстат: в Липецкой области нет долгов по зарплате
Регион попал в число лучших в России.
Липецкая область названа одним из регионов России, где нет просроченных задолженностей по зарплате. Об этом сообщает Росстат. В число регионов без долгов по расчетам с рабочими также оказались Чечня, Владимирская и Тульская области, Алтай, Мордовия, Адыгея и Чукотка.
Москва оказалась лидером по задолженности зарплаты среди российских регионов. По состоянию на 1 июля работникам в столице не выплатили 274,2 миллиона рублей. На втором месте оказалась Волгоградская область, где работникам не выплатили 165,7 миллиона рублей. Тройку замыкает Тверская область: там задолженность оценивается в 120,1 миллиона рублей.
Авторы аналитического обзора подсчитали, что суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8%, или 378,8 млн рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 млрд рублей. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%).
Москва оказалась лидером по задолженности зарплаты среди российских регионов. По состоянию на 1 июля работникам в столице не выплатили 274,2 миллиона рублей. На втором месте оказалась Волгоградская область, где работникам не выплатили 165,7 миллиона рублей. Тройку замыкает Тверская область: там задолженность оценивается в 120,1 миллиона рублей.
Авторы аналитического обзора подсчитали, что суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8%, или 378,8 млн рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 млрд рублей. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%).
Борис
Злой
Гость
Путя
Ч.
Справедливый
Житель Сырского Рудника
Не надо ляля
Житель
Здравствуйте