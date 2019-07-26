Общество

38 минут назад

Росстат: в Липецкой области нет долгов по зарплате

10 281
#зарплата
1
Росстат: в Липецкой области нет долгов по зарплате

Регион попал в число лучших в России.

Липецкая область названа одним из регионов России, где нет просроченных задолженностей по зарплате. Об этом сообщает Росстат. В число регионов без долгов по расчетам с рабочими также оказались Чечня, Владимирская и Тульская области, Алтай, Мордовия, Адыгея и Чукотка.

Москва оказалась лидером по задолженности зарплаты среди российских регионов. По состоянию на 1 июля работникам в столице не выплатили 274,2 миллиона рублей. На втором месте оказалась Волгоградская область, где работникам не выплатили 165,7 миллиона рублей. Тройку замыкает Тверская область: там задолженность оценивается в 120,1 миллиона рублей.

Авторы аналитического обзора подсчитали, что суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 12,8%, или 378,8 млн рублей. По состоянию на 1 июля она составила 2,57 млрд рублей. Из общей суммы невыплаченных денег на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%).
10 281
#зарплата
1

Комментарии (10)

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Борис

2 минуты назад
Именно так как на фотке и нужно носить с собой деньги.
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Злой

8 минут назад
Не надо ляля, на то он и Росстат, чтобы * ... Работа у них такая!
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Гость

10 минут назад
Нет зарплаты - нет и долгов по ней
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Путя

10 минут назад
Долги есть ещё какие... Откуда такая информация у них
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Ч.

17 минут назад
При нынешней власти я никому не верю .
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Справедливый

19 минут назад
Опять враньё.
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Житель Сырского Рудника

21 минуту назад
Плохая информация у РОССТАТА....еще какие долги....все это прикрытие...
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Не надо ляля

25 минут назад
Росстат много 3,14.здит!
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Житель

27 минут назад
Вранье людям не платят зарплату месяцами. А подьезды -кто моет это правда им не платят -они вообще безработные работают в черную.
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Здравствуйте

32 минуты назад
Не лгите,я мою под'езды на студеновской так мне уже 4 мес,не пдатили.
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