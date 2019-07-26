Общество

52 минуты назад

Начат прием документов в школу информационных технологий

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#школа #образование
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Начат прием документов в школу информационных технологий

Учреждение образования распахнет свои двери 1 сентября в микрорайоне «Победа».

Школа информационных технологий №26 в микрорайоне «Победа» прошла процедуру лицензирования и получила право на прием учащихся на обучение по программам начального, основного и среднего общего образования, сообщает профильный департамент мэрии Липецка. Начат прием документов, который будет осуществляться в кабинете № 213 (центральный вход школы, второй этаж). Родителей учащихся 1, 10 классов ждут в школе 25-26 июля, 2-4 классов – 29-30 июля, 5-8 классов – 31 июля, 1-2 августа. С 5 августа приглашаются для подачи документов все родители. Время приема документов: 9:00 – 17:00.

В школе №26 будут обучаться 800 мальчишек и девчонок, проживающих в расположенных поблизости микрорайонах. В новой школе дети с 1 по 11 классы будут обучаться в одну смену. Новое учреждение существенно снизит нагрузку на школу №20. С момента начала строительства школы до завершения внутренней отделки помещений прошло всего 6,5 месяца. Исполнителем контракта стоимостью в 654 млн. рублей стал трест «Липецкстрой». Средства выделены на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
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#школа #образование
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Комментарии (2)

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Ник

3 минуты назад
За полгода школу построили а на манеже строят сколько и еще полгода надо. Может такие стройки отдавать проверенным фирмам. Администрации не пора подумать над этим
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Подонок

20 минут назад
кто не дурак по призванию тот съеб нет на Запад
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