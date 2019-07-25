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сегодня, 18:02

Точность прогноза погоды вырастет вдвое

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В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.  

Бюджетное учреждение «Гидрометсервис», подведомственное Росгидромету, заключило контракт со структурой госкорпорации «Ростех» на поставку геофизических приборов и инструментов на общую сумму почти 138 млн рублей. Это следует из конкурсной документации, с которой ознакомились «Известия»

Поставщиком выступит компания «Радий» (входит в «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) –– дочерний холдинг «Ростеха»). 

Как сообщил «Известиям» генеральный директор КРЭТ Николай Колесов, поставки «Гидрометсервису» оборудования для радиозондирования атмосферы уже начались. 

Система, которая называется «Полюс-С», предназначена для получения метеорологической информации –– о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра. 

По словам Колесова, она позволит в два раза увеличить точность прогнозирования погоды за счет того, что радиозонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные, чем используемое сейчас оборудование. 

Если погрешность эксплуатирующихся радиозондов составляет от 1,2 до 2,5 градуса, что соответствует действующим требованиям Минприроды, то у новых она всего 0,6. 

С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос». 

Точность прогнозирования, в том числе долгосрочного, крайне важна для экономики, поскольку влияет на ВВП страны в целом, отмечают экономисты. 
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