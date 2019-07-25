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сегодня, 18:01

Лидерами по тратам на смартфоны оказались Кавказ и Дальний Восток

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Средняя сумма трат россиян на смартфоны в I полугодии составила 16,2 тыс. рублей. При этом по регионам эта сумма различается в разы, и Москва вопреки стереотипам не лидирует. 

По словам опрошенных «Известиями» сотовых ретейлеров, на смартфоны больше всего тратятся жители регионов Дальнего Востока и Северного Кавказа. Так, в Магаданской области средний чек составил 23,7 тыс. рублей, на Чукотке — 22,89 тыс. рублей, в Чеченской республике — 20,5 тыс. рублей, говорится в статистике МТС. 

Причин заметной разницы в расходах на гаджеты может быть несколько, говорят эксперты. Часто играет роль «статусность» — на Кавказе для потребителей крайне важно, что, за сколько и где приобретать, тем более если речь идет о таком важном аксессуаре, как смартфон, говорит руководитель проекта Content Review Сергей Половников. А на Дальнем Востоке владелец дорогого смартфона может выделиться на фоне людей с дешевыми китайскими аппаратами. 
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