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В Липецкой области дожди и до +28

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#дожди
В Липецкой области дожди и до +28

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится неустойчивая погода. 26 июля пройдут дожди различной интенсивности с грозами и порывистым ветром. 27 и 28 июля небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-23 градуса, что чуть выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 15 м/сек. Температура ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем от 23 до 28 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди, днем гроза. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.

День 26 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 8 градусов тепла.

450
#дожди

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