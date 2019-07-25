В консолидированный бюджет области от налогоплательщиков поступили 24,1 млрд. рублей

Большая часть этих поступлений - подоходный налог.

24,1 млрд. рублей поступили в консолидированный бюджет Липецкой области за первые шесть месяцев 2019 года.



Самая большая доля в формировании консолидированного бюджета пришлась на налог на доходы физических лиц — 10 млрд. рублей, на 732,8 млн. рублей больше, чем год назад. Налог на прибыль составил 8,7 млрд. рублей, еще 3,3 млрд. рублей принесли имущественные налоги.



Кроме того, 18,4 млрд. рублей поступили в первом полугодии во внебюджетные фонды. Так, по страховым и другим взносам на обязательное пенсионное страхование поступления выросли на 15 % или на 1,7 млрд рублей и составили 13,6 млрд рублей. Еще 1,6 млрд. рублей составили страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — это на 9% или 136 млн. рублей больше, чем год назад. По страховым взносам на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, поступления выросли на 17 % или на 460,8 млн рублей и составили 3,2 млрд рублей.