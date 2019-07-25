Ельчанам предлагают принять участие в определении места под установку самолета

Миг-23 уже 10 лет хранится на территории «Красных казарм»

Как сообщалось накануне, в Ельце, в сквере воинов-интернационалистов, в музее военной техники установлен вертолет Ми-24. Его полное приведение в музейный вид и официальное открытие состоится в конце августа - начале сентября, во время празднований Дня города, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца.



Также в мэрии города прокомментировали письмо одного из членов организации «Мы из Ельца», в котором общественник интересуются судьбой самолета Миг-23, которое он направил в администрацию и СМИ.



«На территории комплекса «Красные казармы» стоит в разобранном виде самолет МИГ-23. Данный вид военного самолета ярко зарекомендовал себя в боевых событиях 1979-1989 г.г. в Республике Афганистан. Самолет был приобретен около 10 лет назад для установки вместе с другой боевой техникой в сквере Афганцев. Оказал содействие в приобретении и доставке его в г. Елец начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Харчевский А.Н. По неизвестной причине этот МИГ-23 до сегодняшнего дня так и простаивает на территории двора «Красных казарм». Данный факт вызывает удивление у ельчан, знающих историю его появления в данном месте. Не исключена опасность, что МИГ-23 может быть разворован на цветной металлом, а ведь приобретен он был за бюджетные средства. Прошу сообщить причину столь длительной задержки работ по установке самолета МИГ-23 в сквере Афганцев и планируемые сроки их выполнения».



В мэрии Ельца сообщили, что самолет действительно планировалось установить в сквере воинов-интернационалистов, но он не «вписался» в концепцию этого музея. Но в администрации города успокоили общественников – самолет на ответственном хранении, под присмотром, никто его не растащит на металлолом. А место его будущей установки могут определить сами ельчане. В мэрии города ждут предложений общественников и инициативных горожан. Все предложенные места будут рассмотрены и обсуждены, но в рамках закона, так как Елец признан историческим поселением, и установка памятников жестко регламентирована.



