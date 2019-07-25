Общество

сегодня, 16:57

Ельчанам предлагают принять участие в определении места под установку самолета

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#Елец #самолет #памятник
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Ельчанам предлагают принять участие в определении места под установку самолета

Миг-23 уже 10 лет хранится на территории «Красных казарм»

Как сообщалось накануне, в Ельце, в сквере воинов-интернационалистов, в музее военной техники установлен вертолет Ми-24. Его полное приведение в музейный вид и официальное открытие состоится в конце августа - начале сентября, во время празднований Дня города,  сообщили GOROD48  в пресс-службе мэрии Ельца.

Также в мэрии города прокомментировали письмо одного из членов организации «Мы из Ельца», в котором общественник интересуются судьбой самолета Миг-23, которое он направил в администрацию и СМИ.

«На территории  комплекса  «Красные казармы»  стоит в разобранном виде самолет МИГ-23. Данный вид военного самолета ярко зарекомендовал себя в боевых событиях 1979-1989  г.г. в Республике Афганистан.    Самолет был приобретен около 10 лет назад для установки вместе с другой боевой техникой  в сквере Афганцев.    Оказал содействие в приобретении и доставке его в г. Елец начальник Липецкого авиацентра генерал-майор Харчевский  А.Н.  По неизвестной причине этот МИГ-23 до сегодняшнего дня так и простаивает на территории двора «Красных казарм». Данный факт вызывает удивление у ельчан, знающих историю его появления в данном месте.  Не исключена опасность, что МИГ-23 может быть разворован на цветной металлом, а ведь приобретен он был за бюджетные средства.  Прошу сообщить причину столь длительной задержки работ по установке самолета МИГ-23 в сквере Афганцев и планируемые сроки их выполнения».

В мэрии Ельца сообщили, что самолет действительно планировалось установить в сквере воинов-интернационалистов, но он не «вписался» в концепцию этого музея. Но в администрации города успокоили общественников – самолет на ответственном хранении, под присмотром, никто его не растащит на металлолом. А место его будущей установки могут определить сами ельчане. В мэрии города ждут предложений общественников и инициативных горожан. Все предложенные места будут рассмотрены и обсуждены, но в рамках закона, так как Елец признан историческим поселением, и установка памятников жестко регламентирована. 

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#Елец #самолет #памятник
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