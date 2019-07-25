Происшествия

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Пострадавшего в ДТП в Липецкой области транспортировали в Южную Осетию после вмешательства ОНФ

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#дтп
Пострадавшего в ДТП в Липецкой области транспортировали в Южную Осетию после вмешательства ОНФ

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Республике Северная Осетия-Алания в региональное министерство здравоохранения был решен вопрос транспортировки домой жителя Моздока, получившего серьезные увечья в автомобильной катастрофе на одной из трасс Липецкой области.

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Республике Северная Осетия-Алания в региональное министерство здравоохранения был решен вопрос транспортировки домой жителя Моздока, получившего серьезные увечья в автомобильной катастрофе на одной из трасс Липецкой области.

Глава многодетной семьи Сергей Омельченко, проживающий в городе Моздоке Моздокского района, попал в автокатастрофу в другом регионе и был госпитализирован в больницу города Елец Липецкой области. Пройдя необходимый курс лечения в Липецкой области, пострадавший должен был быть направлен на реабилитацию по месту жительства. Однако о порядке транспортировки его не проконсультировали. В течение недели вопрос с перевозкой не сдвигался с мертвой точки. Не имея никакой информации и оставшись наедине с проблемой, супруга Омельченко обратилась к активистам ОНФ.

«Суть проблемы заключалась в том, что пострадавшему изначально не была разъяснена процедура перевозки с помощью специализированного транспорта, которую осуществить самостоятельно многодетная семья не могла», — рассказал член регионального штаба ОНФ в Северной Осетии Клим Галиев.

Сложившуюся ситуацию общественники обсудили с руководством минздрава республики. Выяснилось, что пациенту необходимо было направить обращение о транспортировке в медицинское учреждение, к которому он прикреплен. Далее больница по месту жительства направляет запрос в лечебное учреждение, где находится пострадавший, и процесс перевозки запускается. Получив необходимую консультацию от общественников, семья прошла все необходимые этапы, и на днях Сергей Омельченко был доставлен домой. Процесс его реабилитации остается на контроле ОНФ, сообщает пресс-служба Общероссийского Народного Фронта.
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#дтп

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7 минут назад
В Северную Осетию
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