На проспекте Победы скоро начнут укладывать бордюры

Строители уверены в сдаче первой очереди объекта к 1 сентября.

В Липецке продолжается реконструкция первой очереди проспекта Победы. Глава Липецка Евгения Уваркина просила строителей открыть проезжую часть к 1 сентября. До этой даты осталось чуть больше месяца, поэтому мы решили посмотреть, как проходят работы.Со стороны памятника танкистом с утра рабочие делали разметку, по которой в скором времени начнется укладка бортового камня. Рядом шла отгрузка бордюров.Как рассказал GOROD48 руководитель проекта от ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев, строители в скором времени приступят к установке бортового камня, а далее – к укладке асфальта.На сегодня проезжая часть уже стала шире на одну полосу с каждой стороны.В ближайшее время будет завершена укладка основания дороги над построенной с нуля сеть ливневой канализации. Последняя готова на 85%.Также будет возведена подпорная стенка на одном из участков дороги со стороны нечетных домов по проспекту. Установлены опоры для столбов наружного освещения.На участке сегодня можно увидеть скопления бетонных колец и труб от ливневой канализации. Строители говорят, что это временный склад. Часть материала идет на работы на проспекты, остальная – на другие объекты ООО «Руслан-1».По словам Егора Сизинцева, на сегодняшний день работы проходят в соответствии с графиком. Проблем, которые помешали бы сдать участок дороги в срок, они не встретили.