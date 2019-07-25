Общество

27 минут назад

На проспекте Победы скоро начнут укладывать бордюры

2 257
#ремонт #реконструкция #проспект Победы
На проспекте Победы скоро начнут укладывать бордюры

Строители уверены в сдаче первой очереди объекта к 1 сентября.

В Липецке продолжается реконструкция первой очереди проспекта Победы. Глава Липецка Евгения Уваркина просила строителей открыть проезжую часть к 1 сентября. До этой даты осталось чуть больше месяца, поэтому мы решили посмотреть, как проходят работы.

IMG_9784.JPG


Со стороны памятника танкистом с утра рабочие делали разметку, по которой в скором времени начнется укладка бортового камня. Рядом шла отгрузка бордюров. 

IMG_9786.JPG

Как рассказал GOROD48 руководитель проекта от ООО «Руслан-1» Егор Сизинцев, строители в скором времени приступят к установке бортового камня, а далее – к укладке асфальта.

IMG_9792.JPG

На сегодня проезжая часть уже стала шире на одну полосу с каждой стороны.

IMG_9793.JPG

В ближайшее время будет завершена укладка основания дороги над построенной с нуля сеть ливневой канализации. Последняя готова на 85%. 

IMG_9834.JPG

Также будет возведена подпорная стенка на одном из участков дороги со стороны нечетных домов по проспекту. Установлены опоры для столбов наружного освещения. 

IMG_9798.JPG

На участке сегодня можно увидеть скопления бетонных колец и труб от ливневой канализации. Строители говорят, что это временный склад. Часть материала идет на работы на проспекты, остальная – на другие объекты ООО «Руслан-1».

IMG_9791.JPG

IMG_9839.JPG

По словам Егора Сизинцева, на сегодняшний день работы проходят в соответствии с графиком. Проблем, которые помешали бы сдать участок дороги в срок, они не встретили. 

IMG_9797.JPG

IMG_9800.JPG

IMG_9804.JPG

IMG_9819.JPG

IMG_9825.JPG

IMG_9833.JPG

IMG_9848.JPG

IMG_9840.JPG

2 257
#ремонт #реконструкция #проспект Победы

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Местный житель

1 минуту назад
Почему не сделали ни одного подземного пешеходного перехода???? Без них какой это к чёрту проспект! обычная улица
ответить

Ужас

6 минут назад
Но конечно её не откроют в срок, найдуся помехи в последние дни!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке отремонтируют два музея
#ремонт #музей #тендер
2
В Липецке отремонтируют два музея

33 минуты назад

Общество
Депутаты липецкого горсовета разругались с Евгенией Уваркиной
#горсовет #ЛГЭК
34
Депутаты липецкого горсовета разругались с Евгенией Уваркиной

сегодня, 11:31

Общество
Вместо подземной парковки липчане потребовали разбить сквер
#публичные слушания #Военный городок #строительство
9
Вместо подземной парковки липчане потребовали разбить сквер

сегодня, 11:04

Общество
Мэрия Липецка отдала строительство спортзала в концессию
#строительство #концессия
1
Мэрия Липецка отдала строительство спортзала в концессию

сегодня, 10:41

Общество
Подозрительные котлеты обошлись магазину в 20 000 рублей
#торговля #магазин #штраф
3
Подозрительные котлеты обошлись магазину в 20 000 рублей

сегодня, 09:40

Общество
В августе перекроют часть Нижнего парка
#благоустройство
89
В августе перекроют часть Нижнего парка

сегодня, 09:15

Общество