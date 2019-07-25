Происшествия

55 минут назад

Бывшего полицейского отправили в колонию за нападение на возлюбленную и ее нового парня

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#Руслан Лапин #присяжные
Бывшего полицейского отправили в колонию за нападение на возлюбленную и ее нового парня

Мужчина с ножом и горлышком бутылки устроил в магазине драку.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор бывшему полицейскому Руслану Лапину. Вердикт обвиняемому в покушении на убийство и угрозу убийством выносили присяжные. Они посчитали, что Руслан Лапин должен нести ответственность за два эпизода угрозы убийством. Суд на основании вердикта присяжных квалифицировал преступления по ч.1 ст. 119 (угроза убийством) и п «в» ч. 2. ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия). По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание бывший полицейский Лапин будет в колонии строгого режима, так как он имеет непогашенную судимость и ранее уже находился в местах лишения свободы.

Преступления, которые инкриминированы Руслану Лапину, были совершены утром 19 ноября. Им предшествует любовный треугольник. Ранее Лапин через социальные сети познакомился с 26-летней липчанкой. Они долго переписывались и встречались около двух недель. Девушка присмотрелась к Лапину и порвала с ним по телефону. В это же время липчанка снова сошлась со своим давним знакомым, с которым в течение шести лет то ругалась, то мирилась. 

Разрыв отношений не устроил Лапина. Он обозлился, его ослепила ревность. Через общую знакомую он узнал, что его дама сердца, в которую он без памяти влюбился, гостит у своего бывшего-нового парня. Утром 19 ноября Лапин подкараулил пару у дома парня бросившей его девушки. Он встретил их с пустой бутылкой в руке и позвал липчанку, та его проигнорировала. Пара проследовала в магазин «Фасоль» на улице Депутатская. Лапин пошел за ними. В магазине он с отбитым бутылочным горлышком напал на кавалера дамы своего сердца, грозился убить его. Под горячую руку ревнивца попала и девушка. На нее Лапин кинулся с ножом. Парень оборонял свою девушку, но Лапину удалось 11 раз проткнуть куртку липчанки. В итоге нож только раз угодил в шею девушки. Ее срочно отправили в больницу №4, ранение оказалось не опасным для жизни, от госпитализации она отказалась. Кроме того, на шее ее парня осталась пара царапин от «розочки». Вся потасовка попала на запись камер наблюдения в магазине. 




 Руслан Лапин ранее уже был судим. В 2011 году сотрудника милиции Руслана Лапина приговорили к 4 года и 3 месяцам заключения за взяточничество. 

В своих показаниях подсудимый указывал, что был ослеплен ревностью. Он говорил, что когда увидел возлюбленную с парнем, у него в глазах все потемнело, а в себя он пришел лишь когда завершилась потасовка. Через два дня мужчину задержали, он дал признательные показания. Все это время Лапин находится под арестом. Тем временем его пассия успела выйти замуж. Причем, не за того парня, который ее защищал от ножа ревнивца, а за другого мужчину.
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#Руслан Лапин #присяжные

Комментарии (5)

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Пенсионер

1 минуту назад
Кто не хочет работать тот идёт в полицию и пожарники !
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Дама сердца

5 минут назад
Если он через 2 недели знакомства уже такое устроил. Спрашивается, а кто ты есть то вообще. Конченный. Бортанула она его верно.
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вот

8 минут назад
повторная судимость и такой малый срок?
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Налогоплательщик

35 минут назад
А кто сейчас идет в менты?! Там больше половины таких!
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гость

48 минут назад
защитнички , мля .
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