Вместо подземной парковки липчане потребовали разбить сквер

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по публичным слушаниям, на которых обсуждалась судьба Военного городка. Под проект межевания и планировки территории попал участок в 36 га, ограниченный улицами Космонавтов, Игнатьева, Терешковой и Горького.





В тоже время организаторы замечаний приняли в работу предложение отказаться от строительства проезда между домами №3 и №3/1 по Космонавтов, так как там стоит детская площадка. Также в финальной версии проекта межевания и планировки территории учтут пожелание восстановить озеленение у стадиона и не затрагивать строительством сквер им.Чкалова. Проект доработают с учетом этих замечаний и только после этого окончательно утвердят.



Напомним, В публичных слушаниях приняли участие 35 человек. Жильцы района заявляли коллективные претензии. Так, липчане высказались против строительства подземной стоянки на 120 автомобилей: вместо нее горожане предложили разбить сквер для отдыха и прогулок с детьми, оборудовать там детскую площадку. Кроме того, липчане оказались против идеи создания проезда между домами №5/1 и №5/3 по улице Космонавтов, посчитав, что это увеличит интенсивность движения транспорта и ухудшит экологическую обстановку. Также липчане предложили сделать вокруг Военного городка круговую радиальную дорогу и создать проезд со стороны закрытой территории авиацентра. Вместе с этим местные жители выступили против строительства 10-этажного дома. Все эти претензии были отклонены.В тоже время организаторы замечаний приняли в работу предложение отказаться от строительства проезда между домами №3 и №3/1 по Космонавтов, так как там стоит детская площадка. Также в финальной версии проекта межевания и планировки территории учтут пожелание восстановить озеленение у стадиона и не затрагивать строительством сквер им.Чкалова. Проект доработают с учетом этих замечаний и только после этого окончательно утвердят.Напомним, по первоначальным планам обновления Военного городка запроектировано строительство социальных учреждений — школы и детского сада. 4-этажную школу, рассчитанную на 800 учеников, запроектировали вблизи от домов №31а по улице Терешковой и №41 Военного городка. 3-этажный детский сад на 340 малышей планируют построить у дома №37 по улице Терешковой. Кроме того, проектировщики предлагают построить 10-этажный дом у столовой (Военный городок,19) и магазин рядом с домом №3б по улице Космонавтов. Кроме того, под снос планируют отправить заброшенное здание рембазы на окраине Военного городка.