49 минут назад
Вместо подземной парковки липчане потребовали разбить сквер
Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по публичным слушаниям, на которых обсуждалась судьба Военного городка. Под проект межевания и планировки территории попал участок в 36 га, ограниченный улицами Космонавтов, Игнатьева, Терешковой и Горького.
В тоже время организаторы замечаний приняли в работу предложение отказаться от строительства проезда между домами №3 и №3/1 по Космонавтов, так как там стоит детская площадка. Также в финальной версии проекта межевания и планировки территории учтут пожелание восстановить озеленение у стадиона и не затрагивать строительством сквер им.Чкалова. Проект доработают с учетом этих замечаний и только после этого окончательно утвердят.
Напомним, по первоначальным планам обновления Военного городка запроектировано строительство социальных учреждений — школы и детского сада. 4-этажную школу, рассчитанную на 800 учеников, запроектировали вблизи от домов №31а по улице Терешковой и №41 Военного городка. 3-этажный детский сад на 340 малышей планируют построить у дома №37 по улице Терешковой. Кроме того, проектировщики предлагают построить 10-этажный дом у столовой (Военный городок,19) и магазин рядом с домом №3б по улице Космонавтов. Кроме того, под снос планируют отправить заброшенное здание рембазы на окраине Военного городка.
Заваркина
МестныйЯ
27 район
Реал
o4evidec