Общество

49 минут назад

Вместо подземной парковки липчане потребовали разбить сквер

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#публичные слушания #Военный городок #строительство
Вместо подземной парковки липчане потребовали разбить сквер

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по публичным слушаниям, на которых обсуждалась судьба Военного городка. Под проект межевания и планировки территории попал участок в 36 га, ограниченный улицами Космонавтов, Игнатьева, Терешковой и Горького.

В публичных слушаниях приняли участие 35 человек. Жильцы района заявляли коллективные претензии. Так, липчане высказались против строительства подземной стоянки на 120 автомобилей: вместо нее горожане предложили разбить сквер для отдыха и прогулок с детьми, оборудовать там детскую площадку. Кроме того, липчане оказались против идеи создания проезда между домами №5/1 и №5/3 по улице Космонавтов, посчитав, что это увеличит интенсивность движения транспорта и ухудшит экологическую обстановку. Также липчане предложили сделать вокруг Военного городка круговую радиальную дорогу и создать проезд со стороны закрытой территории авиацентра. Вместе с этим местные жители выступили против строительства 10-этажного дома. Все эти претензии были отклонены.

В тоже время организаторы замечаний приняли в работу предложение отказаться от строительства проезда между домами №3 и №3/1 по Космонавтов, так как там стоит детская площадка. Также в финальной версии проекта межевания и планировки территории учтут пожелание восстановить озеленение у стадиона и не затрагивать строительством сквер им.Чкалова. Проект доработают с учетом этих замечаний и только после этого окончательно утвердят.

Напомним, по первоначальным планам обновления Военного городка запроектировано строительство социальных учреждений — школы и детского сада. 4-этажную школу, рассчитанную на 800 учеников, запроектировали вблизи от домов №31а по улице Терешковой и №41 Военного городка. 3-этажный детский сад на 340 малышей планируют построить у дома №37 по улице Терешковой. Кроме того, проектировщики предлагают построить 10-этажный дом у столовой (Военный городок,19) и магазин рядом с домом №3б по улице Космонавтов. Кроме того, под снос планируют отправить заброшенное здание рембазы на окраине Военного городка.
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#публичные слушания #Военный городок #строительство

Комментарии (5)

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Заваркина

7 минут назад
Все Ваши публичные слушания лишь для галочки. Нас они никчему не обязывают. И вообще вы можете на них не ходить, Вам там делать нехера. Будем делать так как хотим мы.
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МестныйЯ

15 минут назад
замечательно: мы Вас послушали, идите нафиг (с)Чинушки
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27 район

20 минут назад
Сделайте дорожки в Молодежном
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Реал

26 минут назад
o4evidec, все верно. Лишний раз можно убедиться,что все эти слушания просто для галочки
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o4evidec

37 минут назад
Я так и не понял,. Что значит претензии были отклонены? Т.е. дорога между домами 5/1 и 5/3 плюс строительство дома будет?
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