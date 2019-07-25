Липчанка на финише проиграла забег-триллер (ФОТО)

Елена Коробкина упустила «золото» и не защитила титул чемпионки России, хотя по ходу дистанции в это трудно было поверить.

В Чебоксарах вчера стартовал юбилейный 100-й чемпионат страны по легкой атлетике.

Первую медаль в копилку сборной Липецкой области положила титулованная 28-летняя бегунья на длинные дистанции Елена Коробкина. Правда, награда оказалась не «золотой», на что все рассчитывали по ходу гонки, а «серебряной».

Коробкина вышла на беговую дорожку защищать свой прошлогодний титул. В 2018 году в Казани она была вне конкуренции (результат 15 минут 19,11 секунды). И по ходу нынешний соревнований поначалу не было сомнений в том, кто остается королевой 5-километровой дистанции в России: Елена взвинтила темп после первого километра, а за 800 метров до финиша сделала ускорение, которое никто из соперниц не поддержал.

Бороться с Коробкиной пыталась лишь Светлана Аплачкина из соседней Воронежской области, но за две сотни метров до финиша казалось, что судьба чемпионства решена: отрыв Коробкиной достигал уже 20 метров.





Коробкина впереди. но по лицу видно, что силы уже на исходе.



Однако затем начали происходить невероятные вещи: воронежская бегунья ускорилась, словно включила невидимый мотор. За 120 метров до финиша разрыв сократился втрое – до 7-8 метров. К середине финишной прямой Аплачкина проигрывала уже 3 метра, а финишный створ спортсменки пересекли одновременно.







Последние метры. Соперница стремительно догоняет Елену.



Фотофиниш показал, что первой прибежала девушка из Воронежа (15:22,14), опередившая нашу землячку на три сотые (!) секунды. Коробкина заняла 2-е место (15:22,17) – впрочем, стоит и признать, что ее результат на три секунды хуже, чем в прошлом году.

Третье место заняла возглавившая остальной пелотон и отставшая от победительницы более чем на 20 секунд (!) Елена Седова (Москва/Новосибирская обл.) – 15:43,27

А вот остальные представители липецкой «королевы спорта» не порадовали. Кристина Королева в прыжках в высоту заняла 6-е место (1,82 м.). Победила здесь представляющая ЦСКА Мария Ласицкене – 2 метра ровно.

Крушение фаворита произошло на дистанции 100 метров у мужчин. Наш Денис Огарков ранее трижды выигрывал чемпионаты России на этой дистанции, но не в этот раз. Денис без проблем выиграл предварительный забег – 10,86. Затем он показал точно такой же результат в полуфинале, но он оказался непроходным. Чемпионом стал москвич Рушан Абдулкадеров – 10,44.

О победе воспитанницы липецкой СДЮШОР №5 Екатерины Строковой, ныне представляющей Нижегородскую область, в метании диска мы уже сообщали.

Фото скриншоты Матч-ТВ, topsport48.ru.