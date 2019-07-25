Приговор задонским «трассовикам» оставлен без изменений

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Задонского районного суда Липецкой области.

Жители Задонского района 32-летний Андрей Гриднев и 25-летний Виктор Ряжских признаны судом виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст.161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в особо крупном размере), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта). Кроме того, Гриднев признан виновным по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта боеприпасов).



Судом установлено, что 2 декабря 2016 года в ночное время с 3:30 до 3:40 Гриднев, Ряжских и иные лица, личности которых следствие ещё устанавливает, совершили грабёж в особо крупном размере. По участку автодороги Р119 «Орёл-Тамбов» в районе с.Верхний Студенец Задонского района Липецкой области двигался грузовой фургон Главного центра спецсвязи. Гриднев, Ряжских и их сообщники, двигаясь на автомобиле «Lexus NX200», пристроились за фургоном. Через отсутствующее лобовое стекло Ряжских вылез на капот. Когда машина подъехала вплотную к фургону, Ряжских неустановленным предметом сорвал с дверей фургона навесной замок, проник в грузовой отдел и похитил 6 постпакетов с чужим имуществом. Обнаружив попытку взлома фургона, сотрудники спецсвязи предприняли меры к остановке транспортного средства и задержанию преступников, но те скрылись. В грузовике находились ювелирные украшения. Практические все их владельцы – юридические лица. Потерпевшим нанесён имущественный вред на общую сумму более 15 млн. рублей.



Приговором Задонского районного суда Липецкой области от 15 апреля 2019 года Андрею Гридневу и Виктору Ряжских назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Осуждённые Ряжских и Гриднев подали апелляционные жалобы в Липецкий областной суд, просили отменить приговор и оправдать их. По их мнению, свидетельские показания сотрудников спецсвязи, а также представителей потерпевших и лиц, узнавших о совершении грабежа автофургона со слов самих Гриднева и Ряжских, не являются допустимыми доказательствами, т.к. противоречивы и добыты с нарушением закона. Ряд доказательств их вины сфальсифицирован. Ряжских и Гриднев также полагают, что незаконно привлечены к ответственности и по другим статьям УК РФ за незаконное хранение наркотиков, а Гриднев – ещё и за хранение боеприпасов. Они утверждают, что гранату и запрещённые вещества им подбросили сотрудники полиции.



Липецкий областной суд, обстоятельно изучив материалы уголовного дела, счёл доводы апелляционных жалоб несостоятельными. В итоге судебная коллегия в составе судей Юрия Фролова, Юлии Корняковой и Сергея Зарецкого оставила приговор Задонского районного суда Липецкой области без изменения, а апелляционные жалобы осуждённых и их адвокатов – без удовлетворения.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба липецкого областного суда.



