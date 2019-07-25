Подозрительные котлеты обошлись магазину в 20 000 рублей

На прилавках нашли целый ассортимент товаров без маркировки.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск прокурора Добровского района в адрес владелицы магазина, расположенного в селе Липовская. 44-летнюю уроженцу Казахстана привлекли к ответственности по ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ, за нарушение требований технических регламентов.



Причиной для обращения в суд и возбуждения административного дела стали итоги проверки. По поручению прокуратуры Липецкой области 6 июня добровские прокуроры совершили выездную проверку магазина в селе Липовка. На момент проверки на прилавках магазина находились немаркированные товары: манная, гречневая, перловая крупа и пшено, сахар и горох, макароны, котлеты из индюшки и говяжьи котлеты, а также кондитерские изделия. На расфасованных пакетах с товаром не было какой-либо маркировки, а также сведений о производителе, дате изготовления, сроке и условиях хранения. По итогам проверки старший советник юстиции вынес постановление о возбуждении дела.



Суд пришел к выводу, что действия владелицы магазина создают угрозу безопасность жизни и здоровья потребителя, порождают возможность реализации просроченной продукции. Хозяйке торговой точки выписали штраф в 20 000 рублей.