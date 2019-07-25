Липчанин с личным рекордом выиграл европейскую юношескую Олимпиаду

Вадим Клименищев - восходящая "звездочка" отечественного плавания.

Серьезного международного успеха на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку добился воспитанник отделения плавания ОК СШОР Вадим Клименищев.

15-летний спортсмен выиграл «золото» этих соревнований на дистанции 200 метров баттерфляем. В финальном заплыве наш земляк был просто неудержим и примчался к финишу за 1 минуту 58,06. Второй призер Эдвард Милдред из Великобритании отстал от нашего парны на 58 сотых - 1:58,64. Замкнул «тройку» призеров поляк Кшиштоф Хмелевский - 2.01,82.

Воспитанник Ольги Кумановской постоянно улучшая свой результат по ходу соревнований: в предварительном заплыве он показал третье время среди всех участников 2.01,90, в полуфинале был вторым - 2.01,23, а в финале и вовсе установил личный рекорд.







В нынешнем году Клименищев выиграл первенство России среди сверстников, что и дало ему право представлять нашу страну в международных соревнованиях.

Добавим, что в Азербайджане соревнуются 3,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран Европы. В программе представлены 10 видов спорта: кроме плавания это волейбол, баскетбол, гандбол, легкая атлетика, дзюдо, борьба, велоспорт на шоссе, спортивная гимнастика, теннис.