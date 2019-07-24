Общество

25 минут назад

В Липецкой области спасатели повторно проверили детские палаточные лагеря

171
#палаточные лагеря

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в котором погибли четыре ребенка, Главное управление МЧСпо Липецкой области провело внеплановые проверки палаточных лагерей. 

На территории области действуют два таких лагеря: детский археологический лагерь «Аргамач» (Елецкий район) и палаточный лагерь ЛРОО «Фонд научного краеведения Липецкой области» (Измалковский район). Общая численность детей, пребывающих в этих лагерях – 260 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, 23 июля оба лагеря были проверены сотрудниками госпожнадзора. При проведении проверок особое внимание уделялось исправности источников наружного водоснабжения и первичных средств пожаротушения, организации безопасной эвакуации детей, состоянию путей эвакуации, а также наполняемости палаток.

Отдельное внимание инспекторы уделили персоналу лагерей, который должен быть обучен правилам пожарной безопасности.

Результаты проверки в обоих лагерях признаны удовлетворительными: предельная наполняемость палаток не нарушается, первичные средства пожаротушения в нормативном количестве имеются, пожарный щит обеспечен пожарно-техническим инвентарем, персонал знает обязанности на случай возникновения пожара, умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения, ручными электрическими фонарями обеспечен.

В целях проверки всех необходимых действий при пожаре на практике была проведена тренировочная эвакуация – персонал и дети в полном составе эвакуировались в установленное регламентом время.

171
#палаточные лагеря

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Второстепенную дорогу на проспекте Победы перекроют в ночь на субботу
#дорожные работы
Второстепенную дорогу на проспекте Победы перекроют в ночь на субботу

14 минут назад

Общество
В Липецкой области создается региональный Фонд по поддержке дольщиков
#дольщики
4
В Липецкой области создается региональный Фонд по поддержке дольщиков

сегодня, 16:17

Общество
Липчанки радуют Instagram солнечными фото
#подсолнухи #соцсети
Липчанки радуют Instagram солнечными фото

сегодня, 13:53

Общество
Случай с парковокой на улице Хренникова наделал шуму в Сети (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
62
Случай с парковокой на улице Хренникова наделал шуму в Сети (ФОТО)

сегодня, 11:07

Общество
У липчан появилась возможность проголосовать на любом избирательном участке
#выборы главы региона
13
У липчан появилась возможность проголосовать на любом избирательном участке

сегодня, 11:06

Общество
Видео из Китая с избитой на улице женщиной выдают за снятое в Липецке
#фейк #нападение #побои
5
Видео из Китая с избитой на улице женщиной выдают за снятое в Липецке

сегодня, 11:04

Общество