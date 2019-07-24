В Липецкой области спасатели повторно проверили детские палаточные лагеря

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в котором погибли четыре ребенка, Главное управление МЧСпо Липецкой области провело внеплановые проверки палаточных лагерей.

На территории области действуют два таких лагеря: детский археологический лагерь «Аргамач» (Елецкий район) и палаточный лагерь ЛРОО «Фонд научного краеведения Липецкой области» (Измалковский район). Общая численность детей, пребывающих в этих лагерях – 260 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, 23 июля оба лагеря были проверены сотрудниками госпожнадзора. При проведении проверок особое внимание уделялось исправности источников наружного водоснабжения и первичных средств пожаротушения, организации безопасной эвакуации детей, состоянию путей эвакуации, а также наполняемости палаток.



Отдельное внимание инспекторы уделили персоналу лагерей, который должен быть обучен правилам пожарной безопасности.



Результаты проверки в обоих лагерях признаны удовлетворительными: предельная наполняемость палаток не нарушается, первичные средства пожаротушения в нормативном количестве имеются, пожарный щит обеспечен пожарно-техническим инвентарем, персонал знает обязанности на случай возникновения пожара, умеет пользоваться первичными средствами пожаротушения, ручными электрическими фонарями обеспечен.



В целях проверки всех необходимых действий при пожаре на практике была проведена тренировочная эвакуация – персонал и дети в полном составе эвакуировались в установленное регламентом время.



