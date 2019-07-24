34 минуты назад
Трагедия под Хабаровском выявила отсутствие требований к палаточным лагерям
После пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в котором погибли четыре ребенка, МЧС начало разработку единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях.
Ранее таких правил просто не существовало. При этом Кудрявцев добавил, что использовать в палатках тепловые пушки, как это было в «Холдоми» — преступление.
Палатка — временная конструкция для индивидуального отдыха. Я за всю свою службу не встречал такого, чтобы устраивали детские палаточные городки на 250 человек», — заявил он.