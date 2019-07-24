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34 минуты назад

Трагедия под Хабаровском выявила отсутствие требований к палаточным лагерям

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#пожар

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, в котором погибли четыре ребенка, МЧС начало разработку единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях.  

Об этом со ссылкой на главного государственного инспектора страны Игоря Кобзева «Известиям» сообщил председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. 

Ранее таких правил просто не существовало. При этом Кудрявцев добавил, что использовать в палатках тепловые пушки, как это было в «Холдоми» — преступление. 

Палатка — временная конструкция для индивидуального отдыха. Я за всю свою службу не встречал такого, чтобы устраивали детские палаточные городки на 250 человек», — заявил он. 
108
#пожар

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