В России

36 минут назад

Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения

106
#электронный паспорт

Электронные паспорта россиян будут оборудованы чипами нового поколения, которые позволяет хранить вдвое больше информации, чем существующие в России аналоги. 

Как сообщают «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал в ближайшее время определиться с тем, какую именно информацию микросхемы будут содержать. 

Отмечается, что для чипа разработана новая система защиты от несанкционированного доступа к содержимому на основе отечественных шифровальных алгоритмов. Микросхема универсальна и может применяться не только для паспорта, но и для других электронных документов. 

В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) подчеркивают, что применяемые сейчас чипы, в частности в загранпаспортах, могут хранить до 72 килобайт информации. Новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных. 

«Мы создали такую конструкцию ячейки, что размер чипа и его защищённость остались прежними, а максимально возможный объём загружаемых данных повысился вдвое. Важно, что наше изделие выполнено по уже освоенной в России и широко применяемой технологии, с минимальным размером элемента — 180 нанометров», — рассказал главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов. 
106
#электронный паспорт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#пожар
Трагедия под Хабаровском выявила отсутствие требований к палаточным лагерям

34 минуты назад

В России
Возле школы нашли гниющий труп
#труп #школа
Возле школы нашли гниющий труп

сегодня, 16:12

В России
Еще одна кассирша обокрала банк в Башкирии
#банк #кража
Еще одна кассирша обокрала банк в Башкирии

сегодня, 16:05

В России
Россиянам хотят запретить брать микрокредиты под жилье
#кредит #жилье #закон
Россиянам хотят запретить брать микрокредиты под жилье

сегодня, 15:53

В России
В России изменили схему выплаты детских пособий
#пособия #дети
В России изменили схему выплаты детских пособий

сегодня, 15:29

В России
Девушку ударило током во время селфи
#селфи #удар током
Девушку ударило током во время селфи

сегодня, 15:22

В России