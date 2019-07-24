Дожди погостят в Липецкой области

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием циклона с запада - погода будет неустойчивой. Пройдут дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 и 26 июля - 17-19 градусов тепла, что около климатической нормы, 27 июля - 20-22 градуса тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. Ветер переменный, 5-10 м/сек, при грозах возможны порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днём она составит от +19 до +24 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, дожди, грозы. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днём от 20 до 22 градусов тепла.



День 25 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году - 9 градусов тепла.

