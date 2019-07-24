В Липецкой области создается региональный Фонд по поддержке дольщиков

Комитет облсовета по экономике рассмотрел и одобрил сегодня изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Как сообщает пресс-служба областного Совета, доходы регионального бюджета увеличиваются почти на 350 млн. рублей, в основном за счет поступлений из федерального бюджета, также получены дополнительные средства от акцизов на алкогольную продукцию, платной деятельности и штрафов.



Расходы бюджета увеличивается на 849 млн. рублей за счет вышеуказанных источников и остатков средств.



Около 29 млн. рублей предусмотрено на исполнение мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Почти 5 млн. рублей выделено на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства «Липецкая область – территория безопасного детства». На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности будет направлено более 6,5 млн. рублей.



Управление жилищно-коммунального хозяйства дополнительно получит 350 млн. рублей на субсидии местным бюджетам на благоустройство.



Управлению градостроительства и архитектуры Липецкой области выделяются средства на социальные выплаты многодетным семьям на строительство индивидуального жилья (25 млн. рублей) и на капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (50 млн. рублей).



Кроме того, предлагается направить пять млн. рублей на создание регионального Фонда для урегулирования обязательств застройщиков.



- Самому Фонду выделяется из областного бюджета 300 млн. рублей. Деньги будут направлены на решение проблемы жилого дома по ул. 50 лет НЛМК. Финансирование ведется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом: в соотношении 28% - регион и 72% - федеральный центр, то есть мы еще ожидаем около 800 млн. рублей на эти цели, - рассказал вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по экономике Василий Мурузов.



Управление здравоохранения области получит более 182 млн. рублей, из них 100 млн. руб. направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений. 20 млн. рублей выделено на закупку лекарств для льготников.



60 млн. рублей предусмотрено на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи перевозкой льготных категорий граждан.



2 млн. рублей направят на отлов и содержание безнадзорных животных в муниципалитетах. 2,9 млн. рублей предусмотрено на благоустройство, ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников и монументов.



Также более 152 млн. рублей предусмотрены на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ. При этом снижаются расходы на обслуживание государственного долга и прочие выплаты по обязательствам области в сумме 362 млн. рублей.



С учетом вносимых поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 60,8 млрд. рублей, расходы – 69,6 млрд. рублей. Дефицит - 8,9 млрд. рублей.

