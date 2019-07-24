Общество

сегодня, 16:17

В Липецкой области создается региональный Фонд по поддержке дольщиков

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#дольщики
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В Липецкой области создается региональный Фонд по поддержке дольщиков

Комитет облсовета по экономике рассмотрел и одобрил сегодня изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Как сообщает пресс-служба областного Совета, доходы регионального бюджета увеличиваются почти на 350  млн. рублей, в основном за счет поступлений из федерального бюджета, также получены дополнительные средства от акцизов на алкогольную продукцию, платной деятельности и штрафов. 

Расходы бюджета увеличивается на 849 млн. рублей за счет вышеуказанных источников и остатков средств.  

Около 29 млн. рублей предусмотрено на исполнение мероприятий национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Почти 5 млн. рублей выделено на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства «Липецкая область – территория безопасного детства». На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности  будет направлено более 6,5 млн. рублей. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства дополнительно получит 350 млн. рублей на субсидии местным бюджетам на благоустройство. 

Управлению градостроительства и архитектуры Липецкой области выделяются средства на социальные выплаты многодетным семьям на строительство индивидуального жилья (25 млн. рублей) и  на капитальный ремонт и бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности (50 млн. рублей).  
 
Кроме того, предлагается направить пять млн. рублей на создание регионального Фонда для урегулирования обязательств застройщиков.  

  - Самому Фонду выделяется из областного бюджета 300 млн. рублей. Деньги будут направлены на решение проблемы жилого дома по ул. 50 лет НЛМК. Финансирование ведется на условиях софинансирования с федеральным бюджетом: в соотношении 28% - регион и 72% - федеральный центр, то есть мы еще ожидаем около 800 млн. рублей на эти цели, - рассказал вице-спикер регионального парламента, председатель комитета по экономике Василий Мурузов. 
 
Управление здравоохранения области получит более 182 млн. рублей, из них 100 млн. руб. направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений. 20 млн. рублей выделено на закупку лекарств для льготников.  

60 млн. рублей предусмотрено на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи перевозкой льготных категорий граждан.   

2 млн. рублей направят на отлов и содержание безнадзорных животных в муниципалитетах. 2,9 млн. рублей предусмотрено на благоустройство, ремонт и восстановление воинских захоронений, памятников и монументов.  

Также более 152 млн. рублей предусмотрены на оплату труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента РФ. При этом снижаются расходы на обслуживание государственного долга и прочие выплаты по обязательствам области в сумме 362 млн. рублей.  

С учетом вносимых поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 60,8 млрд. рублей, расходы – 69,6 млрд. рублей. Дефицит -  8,9 млрд. рублей.  
4 487
#дольщики
1

Комментарии (4)

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9 минут назад
А не это ли предлагал Разворотнев почти год назад? Его ещё обвинили в популизме.
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вот новость

11 минут назад
С какой стати бюджет (то есть поступления от народа) должен оплачивать частные разборки между долевиками и фирмами. Давайте ещё создадим фонд вкладчиков МММ.
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Епт

53 минуты назад
Любой фонд за проклятым бугром - это организация, которую создает денежный мешок (пусть даже для самопиара), в котором бесплатно работают члены его семьи и платно прочие, куда деньги вносит он сам, его друзья и партнеры. Фонд у нас - это организация, которую создают нищие родственнички титулованных особ, для себя и для своих ЖОР, ДОР, ЛОР, деньги туда поступают из бюджета или обманутых людей, а расходуются на содержание штата.
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Роман

сегодня, 16:28
"А по делу будет так : мы им газу на пятак,пятаки кладем в копилку,а копилку на чердак. Ежли энти дураки спросят нас про пятаки,мы найдём что им ответить - ведь у нас же есть штыки ..." Андрей Аверьянов. Сказ про Егора, сына Федота-стрельца.
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