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Возле школы нашли гниющий труп
Полуразложившееся тело нашли в Омской области.
Вчера вечером, в районе половины седьмого, в Кордном посёлке Октябрьского района Омска нашли труп неизвестного. Тело принадлежало мужчине и пролежало достаточно долго, поскольку успело начать гнить, уточняет издание « ОМ1».
Тело нашли между домом № 69 по 5-й Кордной и забором школы. Оперативники и следователи, пишет « Суперомск», пытаются установить личность умершего. Не исключено, что это может быть один из пропавших в регионе мужчин.
Тело нашли между домом № 69 по 5-й Кордной и забором школы. Оперативники и следователи, пишет « Суперомск», пытаются установить личность умершего. Не исключено, что это может быть один из пропавших в регионе мужчин.