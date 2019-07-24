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Возле школы нашли гниющий труп

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#труп #школа
Возле школы нашли гниющий труп

Полуразложившееся тело нашли в Омской области.

Вчера вечером, в районе половины седьмого, в Кордном посёлке Октябрьского района Омска нашли труп неизвестного. Тело принадлежало мужчине и пролежало достаточно долго, поскольку успело начать гнить, уточняет издание « ОМ1».

Тело нашли между домом № 69 по 5-й Кордной и забором школы. Оперативники и следователи, пишет « Суперомск», пытаются установить личность умершего. Не исключено, что это может быть один из пропавших в регионе мужчин.
247
#труп #школа

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