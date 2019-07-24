Политика

сегодня, 16:11

Липецкие депутаты Госдумы остаются не очень эффективными

8 896
#депутаты Госдумы
Липецкие депутаты Госдумы остаются не очень эффективными

Но некоторые стали работать эффективней

Опубликован 6-й интегральный рейтинг депутатов Государственной думы.

Коэффициент полезности депутата (КПД) вычисляется на основании четырех базовых параметров. Первый – это народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб» где каждый может проголосовать за любое количество депутатов, а также отозвать свой голос, если, по мнению голосующего кто-то стал работать хуже. Народный рейтинг показывает, сколько активных сторонников имеет депутат, а если рейтинг падает – для парламентария это повод задуматься, что он делает не так. Второй – рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие. Чем активнее парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Третий – медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликам и в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации. Четвертый – экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.

В результате сложения всех критериев, «Депутат Клуб» составил ТОП-50 самых эффективных и деятельных депутатов. Среди нет ни одного депутата от Липецкой области.  Есть номинальный депутат, курирующий Липецкую область от фракции ЛДПР. Как раз сегодня не прошедший муниципальный фильтр – Александр Шерин. Он в рейтинге – 35-й.

Николай Борцов – 355-й (в апреле этого года занимал 362 строчку), Владимир Богодухов – 367 (345-й в апреле), Михаил Тарасенко – 144-й (219 место в апреле), Михаил Гулевский – 277 (334 место в апреле этого года)

8 896
#депутаты Госдумы

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ч.

5 минут назад
ЕР всех подавляют . Осенью я их проигнорирую однозначно .
ответить

местный

20 минут назад
себя не забывают ,и родственники в помошниках
ответить

Артурчик

51 минуту назад
Михаил Гулевский, видимо, стал с собой будильник брать, вот и поднялся.
ответить

Как могут быть

сегодня, 16:26
Эффективны 70летние импотенты -старперы....
ответить

Вы кого выбрали,

сегодня, 16:21
дятлы липецкие?
ответить

Эффективного Шерина

сегодня, 16:21
зарубили на губернаторских выборах. Уроды , липецкие местные депутаты. Просто уроды.
ответить

Кивалы

сегодня, 16:21
Это гордость Липецкой области! Достойнейшие из достойнейших.
ответить

миха

сегодня, 16:15
А отчего они будут эффективными , одни барыги
ответить

Еще в рубрике

Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области
#выборы главы региона
85
Александр Шерин не сможет участвовать в выборах главы Липецкой области

сегодня, 15:16

Политика
Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр
#выборы
60
Шестой кандидат в губернаторы прошел муниципальный фильтр

сегодня, 13:58

Политика
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы
#выборы главы региона
69
Вадим Давыдов стал пятым кандидатом в губернаторы

сегодня, 11:41

Политика
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы
#выборы главы региона
30
Представитель Аграрной партии стал четвертым по счету кандидатом в губернаторы

сегодня, 09:16

Политика
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!
#выборы
46
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!

вчера, 13:15

Политика
Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр
#выборы губернатора
79
Андрей Григорьев прошел муниципальный фильтр

22.07.2019 15:55

Политика