Политика
сегодня, 16:11
Липецкие депутаты Госдумы остаются не очень эффективными
8 896
Но некоторые стали работать эффективней
Опубликован 6-й интегральный рейтинг депутатов Государственной думы.
Коэффициент полезности депутата (КПД) вычисляется на основании четырех базовых параметров. Первый – это народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб» где каждый может проголосовать за любое количество депутатов, а также отозвать свой голос, если, по мнению голосующего кто-то стал работать хуже. Народный рейтинг показывает, сколько активных сторонников имеет депутат, а если рейтинг падает – для парламентария это повод задуматься, что он делает не так. Второй – рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие. Чем активнее парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Третий – медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликам и в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации. Четвертый – экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.
В результате сложения всех критериев, «Депутат Клуб» составил ТОП-50 самых эффективных и деятельных депутатов. Среди нет ни одного депутата от Липецкой области. Есть номинальный депутат, курирующий Липецкую область от фракции ЛДПР. Как раз сегодня не прошедший муниципальный фильтр – Александр Шерин. Он в рейтинге – 35-й.
Николай Борцов – 355-й (в апреле этого года занимал 362 строчку), Владимир Богодухов – 367 (345-й в апреле), Михаил Тарасенко – 144-й (219 место в апреле), Михаил Гулевский – 277 (334 место в апреле этого года)
Коэффициент полезности депутата (КПД) вычисляется на основании четырех базовых параметров. Первый – это народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб» где каждый может проголосовать за любое количество депутатов, а также отозвать свой голос, если, по мнению голосующего кто-то стал работать хуже. Народный рейтинг показывает, сколько активных сторонников имеет депутат, а если рейтинг падает – для парламентария это повод задуматься, что он делает не так. Второй – рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие. Чем активнее парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге. Третий – медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликам и в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации. Четвертый – экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти.
В результате сложения всех критериев, «Депутат Клуб» составил ТОП-50 самых эффективных и деятельных депутатов. Среди нет ни одного депутата от Липецкой области. Есть номинальный депутат, курирующий Липецкую область от фракции ЛДПР. Как раз сегодня не прошедший муниципальный фильтр – Александр Шерин. Он в рейтинге – 35-й.
Николай Борцов – 355-й (в апреле этого года занимал 362 строчку), Владимир Богодухов – 367 (345-й в апреле), Михаил Тарасенко – 144-й (219 место в апреле), Михаил Гулевский – 277 (334 место в апреле этого года)
8 896
Ч.
местный
Артурчик
Как могут быть
Вы кого выбрали,
Эффективного Шерина
Кивалы
миха