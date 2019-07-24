В России
сегодня, 16:05
Еще одна кассирша обокрала банк в Башкирии
Из организации пропали 6,5 млн рублей.
В Уфе 39-летнюю кассира банка подозревают в краже из своего кредитного учреждения 6,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В полицию Уфы с заявлением обратился представитель банка и заявил о недостаче, которую обнаружили при ревизии. К краже может быть причастна кассир банка, пишет «Вечерняя Казань». По предварительным данным, женщина в течение месяца выносила деньги с работы, а в день перед ревизией украла миллион.
27 мая в Башкирии старший кассир банка Луиза Хайруллина похитила рубли, доллары и евро на общую сумму 23-25 млн рублей. Женщину объявили в розыск. Ее задержали 5 июля в Казани, напоминают «Аргументы и факты».
В полицию Уфы с заявлением обратился представитель банка и заявил о недостаче, которую обнаружили при ревизии. К краже может быть причастна кассир банка, пишет «Вечерняя Казань». По предварительным данным, женщина в течение месяца выносила деньги с работы, а в день перед ревизией украла миллион.
27 мая в Башкирии старший кассир банка Луиза Хайруллина похитила рубли, доллары и евро на общую сумму 23-25 млн рублей. Женщину объявили в розыск. Ее задержали 5 июля в Казани, напоминают «Аргументы и факты».