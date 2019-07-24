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сегодня, 16:05

Еще одна кассирша обокрала банк в Башкирии

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#банк #кража
Еще одна кассирша обокрала банк в Башкирии

Из организации пропали 6,5 млн рублей.

В Уфе 39-летнюю кассира банка подозревают в краже из своего кредитного учреждения 6,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В полицию Уфы с заявлением обратился представитель банка и заявил о недостаче, которую обнаружили при ревизии. К краже может быть причастна кассир банка, пишет «Вечерняя Казань». По предварительным данным, женщина в течение месяца выносила деньги с работы, а в день перед ревизией украла миллион.

27 мая в Башкирии старший кассир банка Луиза Хайруллина похитила рубли, доллары и евро на общую сумму 23-25 млн рублей. Женщину объявили в розыск. Ее задержали 5 июля в Казани, напоминают «Аргументы и факты».
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#банк #кража

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