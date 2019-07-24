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8 минут назад
Россиянам хотят запретить брать микрокредиты под жилье
Это ограничение рассмотрят в Совете федерации.
На заключительном в весеннюю сессию заседании в пятницу, 26 июля, Совет Федерации рассмотрит закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать гражданам займы под залог жилья. Под исключение попали случаи, когда учредителем (акционером, участником) МФО является государство или муниципалитет. Данный вопрос включён в повестку, сообщает пресс-служба палаты регионов.
Сегодня Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать россиянам займы под залог жилья. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон позволяет не допустить случаев, когда человек теряет свое единственное жилье из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита, уточняет РБК. Документ направлен на то, чтобы предотвратить охватившую регионы волну жилищного рейдерства, говорится в сообщении.
- Принятый закон о том, чтобы исключить из системы залога жильё заёмщика, является абсолютно оправданным. Люди, попадая в сложные жизненные ситуации, порой готовы сиюминутно жертвовать всем, не понимая всю соразмерность тех жертв, которые они приносят. Когда за небольшой долг микрофинансовые организации изымают жильё, которое стоит во много, в десятки, сотни раз больше, то это абсолютно несправедливо, - рассказал свою позицию RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
Сегодня Госдума приняла закон, который запрещает частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать россиянам займы под залог жилья. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Закон позволяет не допустить случаев, когда человек теряет свое единственное жилье из‑за незначительного по сравнению с его стоимостью микрокредита, уточняет РБК. Документ направлен на то, чтобы предотвратить охватившую регионы волну жилищного рейдерства, говорится в сообщении.
- Принятый закон о том, чтобы исключить из системы залога жильё заёмщика, является абсолютно оправданным. Люди, попадая в сложные жизненные ситуации, порой готовы сиюминутно жертвовать всем, не понимая всю соразмерность тех жертв, которые они приносят. Когда за небольшой долг микрофинансовые организации изымают жильё, которое стоит во много, в десятки, сотни раз больше, то это абсолютно несправедливо, - рассказал свою позицию RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.