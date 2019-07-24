В России
31 минуту назад
В России изменили схему выплаты детских пособий
Будут выдавать и больше, и дольше.
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас. Важно и то, что деньгами государство будет помогать родителям не до достижения ребенком полутора лет, как сейчас, а до трех. И это будут не 50 рублей, которые полагаются в настоящее время, а куда более серьезные деньги, пишет «Российская газета».
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.
Законопроект позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения, уточняет ТАСС. Во втором чтении также поддержаны правительственные поправки, вводящие для таких семей с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации.
Обновленная редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребенком возраста 1 года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.
Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, увеличивающий число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте РФ). Одновременно для таких семей вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.
Законопроект позволит получать выплаты большему числу россиян: оформить их смогут и те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения, уточняет ТАСС. Во втором чтении также поддержаны правительственные поправки, вводящие для таких семей с 1 января 2020 года ежемесячную выплату на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации.
Обновленная редакция документа увеличивает срок, на который назначается такая выплата: сначала она будет назначаться до достижения ребенком возраста 1 года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) - на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.