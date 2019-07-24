В России
55 минут назад
Россияне стали экономить на стирке
Покупатели снизили спрос на стиральные порошки.
Продажи бытовой химии в России продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen, пишет РБК. Потребители теперь чаще выбирают более экономные упаковки. А вместо традиционного рассыпного порошка все больше внимания обращают на жидкие капсулы и гели, которые, как указывают эксперты, выгоднее расходовать. Кроме того, покупки бытовой химии в большей степени совершаются по акциям. За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.
Снижение продаж также наблюдается в сегменте косметики и средств гигиены, дополняет ТАСС. Объем продаж зубной пасты в натуральном выражении за год сократился на 3,7%, шампуней - на 3%, подгузников - на 8,6%. Но есть товары и с позитивной динамикой: дезодоранты (рост на 2,6%), кондиционеры для волос (продажи выросли на 1,5%).
Такая тенденция продолжается не первый год, напоминает РИА Новости. Впервые снижение спроса на стиральный порошок и моющие средства было зафиксировано в 2016-2017 годах.
Снижение продаж также наблюдается в сегменте косметики и средств гигиены, дополняет ТАСС. Объем продаж зубной пасты в натуральном выражении за год сократился на 3,7%, шампуней - на 3%, подгузников - на 8,6%. Но есть товары и с позитивной динамикой: дезодоранты (рост на 2,6%), кондиционеры для волос (продажи выросли на 1,5%).
Такая тенденция продолжается не первый год, напоминает РИА Новости. Впервые снижение спроса на стиральный порошок и моющие средства было зафиксировано в 2016-2017 годах.