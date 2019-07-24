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СК возбудил дело после митинга у избиркома в Москве
По данным Главного следственного управления СК по Москве, участники движения, организовавшего митинг, также угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.
По данным следствия, в июле "участники одного из движений" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования Мосгоризбиркома, чтобы оказать давление на его членов, а также на членов окружных избирательных комиссий. Кроме того, следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". Теперь следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований, сообщает «Интерфакс».
14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, напоминает РИА Новости. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.