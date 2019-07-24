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СК возбудил дело после митинга у избиркома в Москве

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#митинг
СК возбудил дело после митинга у избиркома в Москве

По данным Главного следственного управления СК по Москве, участники движения, организовавшего митинг, также угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По какой именно части этой статьи возбуждено уголовное дело, не указано. Максимум статья предполагает четыре года лишения свободы.

По данным следствия, в июле "участники одного из движений" организовали в Москве заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования Мосгоризбиркома, чтобы оказать давление на его членов, а также на членов окружных избирательных комиссий. Кроме того, следствие считает, что действия участников акции были сопряжены с "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". Теперь следователи намерены допросить организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований, сообщает «Интерфакс».

14 июля несанкционированную акцию у Мосгоризбиркома провел ряд оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за слишком большого числа недействительных подписей, напоминает РИА Новости. Среди них Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин. Во время митинга полицейские неоднократно объявляли в громкоговорители, что акция незаконна, призывая разойтись. В ответ участники акции начали скандировать лозунги и отказались уходить из сквера. Некоторые участники, включая организаторов, пытались разбить там палаточный лагерь. По итогам полиция задержала 25 человек.
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#митинг

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