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Сибири прогнозируют «экологический Чернобыль»
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Росприроднадзор настроен скептически.
Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью "Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".
Радионова отметила, что это заброшенное предприятие находится в полуразрушенном состоянии, уточняет РБК. Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".
Завод производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.
Радионова отметила, что это заброшенное предприятие находится в полуразрушенном состоянии, уточняет РБК. Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".
Завод производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.
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