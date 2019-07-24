В России

сегодня, 14:49

Сибири прогнозируют «экологический Чернобыль»

173
#экология
Сибири прогнозируют «экологический Чернобыль»

Росприроднадзор настроен скептически.

Предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая по масштабу с аварией на Чернобыльской АЭС. Такое заявление в интервью "Известиям" сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Росприроднадзор уже обратился к правительству с просьбой создать программу по рекультивациии "Усольехимпрома".

Радионова отметила, что это заброшенное предприятие находится в полуразрушенном состоянии, уточняет РБК. Радионова рассказала, что в корпусах "Усольехимпрома" хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением, "что там — никто не знает".

Завод производил хлор и другие химические вещества. По словам собеседницы издания, собственники "выкачали" из него все возможное и оставили на произвол судьбы. В частности, предприятию требуется демеркуризация из-за сильного загрязнения ртутью.
173
#экология

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянам хотят запретить брать микрокредиты под жилье
#кредит #жилье #закон
Россиянам хотят запретить брать микрокредиты под жилье

8 минут назад

В России
В России изменили схему выплаты детских пособий
#пособия #дети
В России изменили схему выплаты детских пособий

32 минуты назад

В России
Девушку ударило током во время селфи
#селфи #удар током
Девушку ударило током во время селфи

39 минут назад

В России
Россияне стали экономить на стирке
#экономия #потребители #спрос
Россияне стали экономить на стирке

55 минут назад

В России
СК возбудил дело после митинга у избиркома в Москве
#митинг
СК возбудил дело после митинга у избиркома в Москве

сегодня, 15:00

В России
Мальдивы дали россиянам по 90 дней
#туризм #отдых #виза
Мальдивы дали россиянам по 90 дней

сегодня, 14:38

В России