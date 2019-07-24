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Мальдивы дали россиянам по 90 дней

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#туризм #отдых #виза
Мальдивы дали россиянам по 90 дней

При этом сроке пребывания в стране не нужно оформлять визу.

Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику. Завтра в силу вступает соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований. Стороны подписали соглашение месяц назад, напоминает «Российская газета». Ранее россияне могли без визы находиться на Мальдивах 30 дней.

Для посещения страны необходимо иметь общегражданский заграничный, дипломатический или служебный паспорт. Целями поездки не должна быть трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание. Аналогичные требования предъявляются и к гражданам Мальдивской Республики, пребывающим в РФ.

Помимо этого у россиян появится возможность въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны во время определенного периода со дня въезда, уточняют «Известия».
173
#туризм #отдых #виза

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