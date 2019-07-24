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Президент хочет уволить Кличко

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#Кличко #Зеленский #мэрия #Киев #Украина
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Президент хочет уволить Кличко

Спортсмен может лишиться кресла в киевской администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, пишет «Лента» со ссылкой на украинские СМИ. Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года. На выборах он набрал 56,7 процента голосов избирателей. Спустя месяц занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назначил Кличко главой КГГА.

Кличко, комментируя слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации, сообщил, что обсудил данный вопрос с Зеленским, пишет РБК. Ранее в июле партия Зеленского «Слуга народа» заявила, что собирается инициировать законопроект о разделении должностей мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

Ранее интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в Киевской мэрии сообщило, что в пятницу Госбюро расследований вызвало Кличко на допрос по делу о земельных махинациях. Он назвал это дело "раздутой чушью", пишет РИА Новости.
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#Кличко #Зеленский #мэрия #Киев #Украина
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