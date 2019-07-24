Липчанки радуют Instagram солнечными фото

Если вы устали от дождя — эта подборка специально для вас.

Липецкие красавицы на прошлых выходных устремились на поля подсолнечника. В окружении цветов-солнышек у девушек вышли очаровательные теплые снимки. Это как раз то, что нужно, когда за окном второй день подряд висит хмарь. Солнечные снимки липчанок радуют пользователей Instagram, которые не скупятся на комплименты и «лайки».