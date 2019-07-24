Происшествия
25 минут назад
Тревога на липецком автовокзале: в забытом рюкзаке находилась одежда
В забытом на липецком автовокзале рюкзаке находилась одежда, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Оцепление с автовокзала снято, он работает в стандартном режиме.
Напомним, сегодня в зале ожидания вокзала нашли бесхозный рюкзак. О находке сообщили в полицию. Вокзал оцепили, а его посетителей и персонал эвакуировали.
Оцепление с автовокзала снято, он работает в стандартном режиме.
Напомним, сегодня в зале ожидания вокзала нашли бесхозный рюкзак. О находке сообщили в полицию. Вокзал оцепили, а его посетителей и персонал эвакуировали.
valerafromsplus
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