Происшествия

25 минут назад

Тревога на липецком автовокзале: в забытом рюкзаке находилась одежда

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#подозрительный предмет
Тревога на липецком автовокзале: в забытом рюкзаке находилась одежда
В забытом на липецком автовокзале рюкзаке находилась одежда, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Оцепление с автовокзала снято, он работает в стандартном режиме.

Напомним, сегодня в зале ожидания вокзала нашли бесхозный рюкзак. О находке сообщили в полицию. Вокзал оцепили, а его посетителей и персонал эвакуировали.
2 184
#подозрительный предмет

Комментарии (2)

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valerafromsplus

1 минуту назад
Опять 25-й.
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я

16 минут назад
А не полиция, ли это палки зарабатывает и доказывает собственную полезность руководству? То бесхозную сумку в сквере найдут, то рюкзак на автовокзале.
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