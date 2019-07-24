Спорт

39 минут назад

Выиграв медаль чемпионата мира, перспективная волейболистка молниеносно покинула «Липецк»

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#Волейбол
Выиграв медаль чемпионата мира, перспективная волейболистка молниеносно покинула «Липецк»

Оксана Якушина начала международный турнир липчанкой, а закончила – игроком суперлиги

Сборная России, в составе которой выступала волейболистка «Липецка» Оксана Якушина, завоевала «бронзовые» медали чемпионата мира в Мексике среди девушек до 20 лет.

По ходу турнира росинки потерпели только два поражения: от сборной Бразилии – 0:3 (на втором групповом этапе) и от ставшей чемпионом Японии – 2:3.

Проигрыш на тай-брейке волейболисткам страны Восходящего солнца закрыл нашим девчатам дорогу к чемпионству, но в непростом матче за «бронзовые» медали они взяли верх над Турцией – 3:1.

В финале Япония взяла верх над Италией – 3:2.

18-летняя диагональная «Липецка» Оксана Якушина была на виду в сборной России. Она дважды становилась самой результативной волейболисткой в составе нашей команды: во встречах со сборными Мексики (3:2), принеся команде 19 очков, и с командой Китая (3:0) – 14 очков.

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Правда, повесив на шею медаль чемпионата мира, талантливая волейболистка тут же сменила клуб, променяв липецк на подмосковную команду суперлиги «Зеречье-Одинцово», где, надо думать, не пропадет.

В минувшем сезоне «Зеречье-Одинцово» заняла 6-е место в суперлиге.

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#Волейбол

Комментарии (1)

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5 баллов

24 минуты назад
А чего ловить в Липецке?
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