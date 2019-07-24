У липчан появилась возможность проголосовать на любом избирательном участке

Впервые в ходе главной избирательной кампании региона – выборов главы администрации Липецкой области – применяется новый механизм «Мобильный избиратель». Граждане, обладающие правом голоса, 8 сентября смогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке по месту своего нахождения в пределах региона.



Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области, для этого необходимо всего лишь написать заявление. С сегодняшнего дня и по 4 сентября избирателей ждут в территориальных избирательных комиссиях и многофункциональных центрах. Документ можно также оформить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.Участковые избирательные комиссии будут принимать заявления с 28 августапо 4 сентября.



Документ подается один раз. В случае, если будет выявлено, что гражданин написал более одного заявления, действительным считается первое.Примечательно, что заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, могут подать граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, но зарегистрированные по месту пребывания на территории Липецкой области не менее чем за три месяцадо дня голосования, то есть до 7 июня 2019 года.



Избиратель, который по состоянию здоровья не может самостоятельно посетить МФЦ, территориальную или участковую комиссию, имеет право в установленные сроки устно или письменно обратиться в избирком для предоставления ему возможности лично подать заявление на дому.



Кроме того, 8 сентября у жителей региона есть возможность проголосовать на одном из тридцати цифровых избирательных участков, образованных в Москве. Схема работы цифрового участка аналогична технологии «Мобильный избиратель» с той лишь разницей, что подача заявления осуществляется с 24 июля по 4 сентября только через портал «Госуслуги».



На все интересующие жителей региона вопросы избирательная комиссия Липецкой области готова ответить по телефону «горячей линии» - (4742) 27-10-12.

