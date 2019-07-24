8 минут назад
У жителя Станового за долг в 6 тысяч рублей арестовали три автомобиля
Долг мужчина в итоге погасил.
Судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий на три автомобиля, принадлежащие жителю Становлянского района.
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, долг мужчины составил 6 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.
Запрет на совершение сделок с имуществом – одна из крайних принудительных мер, на которые идет приставы. В ведомстве объяснили необходимость применение запрета тем, что приставу во время визита не удалось застать должника дома, а также отсутствием у мужчины денег на банковских счетах.
По словам, приставов должник решил продать одну из своих машин, но не сумел перерегистрировать ее на нового владельца из-за запрета. После этого мужчина, раскрыв кошелек, одним движением погасил весь долг, пополнив казну государства и дав возможность судебным приставам поставить себе жирный плюс в отчетах за грамотные и умелые действия.
Фото myseldon.com
Да уж