На Торговом проезде произошло столкновение с фурой

Грузовик выезжал от хладокомбината.

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На запись видеорегистратора попали последствия утренней аварии в районе хладокомбината, на Торговом проезде в Липецке. Там столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Сначала произошло столкновение "легковушек" - "Хэндай" и "ВАЗ", а потом "ВАЗ" угодил в фуру.



По данным УГИБДД по Липецкой области, машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.



В районе аварии образовался транспортный затор. Скорость движения в центр Липецка упала, по данным "Яндекс.Пробки", до 20 км/ч.

