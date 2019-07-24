Происшествия
15 минут назад
На Торговом проезде произошло столкновение с фурой
Грузовик выезжал от хладокомбината.
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На запись видеорегистратора попали последствия утренней аварии в районе хладокомбината, на Торговом проезде в Липецке. Там столкнулись два легковых автомобиля и грузовик. Сначала произошло столкновение "легковушек" - "Хэндай" и "ВАЗ", а потом "ВАЗ" угодил в фуру.
По данным УГИБДД по Липецкой области, машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.
В районе аварии образовался транспортный затор. Скорость движения в центр Липецка упала, по данным "Яндекс.Пробки", до 20 км/ч.
По данным УГИБДД по Липецкой области, машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.
В районе аварии образовался транспортный затор. Скорость движения в центр Липецка упала, по данным "Яндекс.Пробки", до 20 км/ч.