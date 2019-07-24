Липецкая область ждёт второй транш на переселение граждан из аварийного жилья

На финансирование региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Липецкая область получит ещё 44,3 млн руб. Соответствующее решение принято Фондом содействия реформированию ЖКХ в понедельник 22 июля. В региональную казну средства поступят в ближайшие дни.



- Это второй транш Госкорпорации в текущем году. Первые 97 млн. руб., перечисленные в апреле, пошли на приобретение 49 квартир для жителей областного центра, уже отметивших новоселье, - рассказала начальник управления ЖКХ Елена Бадулина.



Всего на реализацию национального проекта «Жильё и городская среда», федерального и регионального проектов «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019-2020 годах Липецкая область планирует потратить 343,3 млн руб., в том числе 326 млн руб. – средства Фонда.



Такое финансирование позволит в ближайшие два года расселить 26 домов в шести муниципалитетах – Липецке, Ельце, Грязях, Данкове, а также Грязинском и Елецком районах. И 264 счастливые семьи, в которых проживает 665 человек, улучшат свои жилищные условия, сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области.

















