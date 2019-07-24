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15-летний подросток попал под колеса «Опеля» на пешеходном переходе

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#авария #ДТП
15-летний подросток попал под колеса «Опеля» на пешеходном переходе

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.


Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 июля в Липецке на улице Космонавтов 47-летний водитель «Опеля» на регулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнего подростка. Он получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Частая Дубрава Липецкого района 29-летний водитель «Рено» по предварительным данным нарушил очередность проезда и его автомобиль столкнулся с «Ладой-Калиной» с 43-летним мужчиной за рулем. Он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.


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В Измалковском районе в шесть часов вечера на автотрассе Троицкое – примыкание к автодороге Орел – Тамбов 33-летний водитель скутера не справился с управлением и упал. С травмами его доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1656 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 57.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1308 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

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