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сегодня, 17:15

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе

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Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим. Об этом «Известиям» рассказали вице-президенты ассоциаций — банков России (АБР) и российских банков (АРБ) Алексей Войлуков и Олег Скворцов. 

Такие рекомендации для кредитных организаций могут появиться уже в сентябре. 

«Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений», — заметил Скворцов. 

Отмечается, что в некоторых подразделениях некоторых банков такие ограничения уже действуют. 

В самих банках не уверены в действенности таких запретов. 
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