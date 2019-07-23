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сегодня, 17:15
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться смартфонами на работе
Пользоваться на рабочем месте смартфонами могут запретить банковским служащим. Об этом «Известиям» рассказали вице-президенты ассоциаций — банков России (АБР) и российских банков (АРБ) Алексей Войлуков и Олег Скворцов.
Такие рекомендации для кредитных организаций могут появиться уже в сентябре.
«Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений», — заметил Скворцов.
Отмечается, что в некоторых подразделениях некоторых банков такие ограничения уже действуют.
В самих банках не уверены в действенности таких запретов.
Такие рекомендации для кредитных организаций могут появиться уже в сентябре.
«Как вариант, банки могут обеспечивать сотрудников мобильными телефонами без камер. Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений», — заметил Скворцов.
Отмечается, что в некоторых подразделениях некоторых банков такие ограничения уже действуют.
В самих банках не уверены в действенности таких запретов.