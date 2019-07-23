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сегодня, 17:11

Названа зарплата большинства россиян

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#зарплата

Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. По предварительным данным Росстата, это модальный (то есть, чаще всего встречающийся) показатель заработка в стране за апрель 2019 года. 

Именно этот показатель объективно отражает уровень дохода населения, а не средний показатель по стране, которым часто оперируют чиновники (в апреле эта цифра достигла 47,7 тыс. рублей), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Разница между двумя величинами свидетельствует о сохранении неравенства в обществе, отметили специалисты. 

В Минтруде не смогли оперативно ответить на просьбу «Известий» объяснить причины двукратной разницы между модальным и средним значением зарплаты в России. В Минэкономразвития и Минфине также воздержались от комментариев. 

Модальная зарплата — самое распространенное значение в выборке (то есть зарплата, которую получает самое большое число сотрудников). Также существует понятие медианного заработка — статистической величины, означающей, что половина населения получает доход меньше этого значения, а половина — больше. Кроме того, применяется понятие среднего заработка (общая сумма окладов, разделенная на их количество). 
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#зарплата

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