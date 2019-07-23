Экономика
37 минут назад
Все ниже и ниже — госдолг Липецкой области упал еще на полмиллиарда рублей
На 1 июля госдолг Липецкой области оказался самым низким за последние шесть лет.
11 млрд. 484,5 млн. рублей составил госдолг Липецкой области на 1 июля. За месяц он снизился на 500 млн. рублей, а с начала года — на 3,5 млрд. рублей, сообщается в официальных документах Минфина. За последние шесть лет этот показатель государственного долга оказался самым низким. Его доля в общем объеме государственного долга страны составила 0,56%.
В ЦФО госдолг оказался ниже у трех регионов — Владимирской (3,89 млрд.), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,86 млрд.) областей. В целом по стране госдолг официально отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. Максимальные значения были у Московской области (125,7 млрд.), Краснодарского (110,6 млрд.) и Красноярского (96,03 млрд.) краев.
В ЦФО госдолг оказался ниже у трех регионов — Владимирской (3,89 млрд.), Брянской (7,3 млрд.) и Курской (9,86 млрд.) областей. В целом по стране госдолг официально отсутствовал у Севастополя и Сахалинской области. Максимальные значения были у Московской области (125,7 млрд.), Краснодарского (110,6 млрд.) и Красноярского (96,03 млрд.) краев.
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