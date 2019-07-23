58 минут назад
Дожди вернули погоду в Липецкой области к климатической норме
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада — ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градус, что в пределах климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем - от 24 до 26 градусов тепла.
День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.
Василиск