Дожди вернули погоду в Липецкой области к климатической норме

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с запада — ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди различной интенсивности с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-21 градус, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем дожди усилятся до умеренных, местами грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем - от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем - от 24 до 26 градусов тепла.



День 24 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +38 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 8 градусов тепла.



