Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!

На довыборах в Липецкий горсовет один из кандидатов переобулся на ходу.

8 сентября жители двух избирательных округов в Липецке помимо выбора губернатора выберут и двух депутатов городского Совета (свободные мандаты появились после сложения депутатских полномочий Олегом Бойцовым и Сергеем Тонких, признанных судом виновными в совершении уголовно наказуемых деяний).



29 июля в 18.00 горизирком закончит принимать документы от желающих вступить в избирательную кампанию кандидатов по округам №3 и №20. Но уже сейчас известно, кто может пополнить ряды депутатов.



Так, по округу №3 на выборы идут пять кандидатов от парламентских партий, от которых не требовалось ничего, кроме желания, - «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии пенсионеров. Примечательно, что КПРФ пришлось менять своего кандидата - Николай Малыхин, который изначально заявился на выборы как коммунист, снялся с выбров, а на следующий день подал в избирком новое заявление, уже как самовыдвиженец!



Горизирком уже снял с предвыборной гонки на этом округе двух самовыдвиженцев - Евгения Голышкина и Сергея Седых. Графологи забраковали часть собранных ими подписей. Стоит заметить, что самовыдвиженцам необходимо было собрать не больше 60 подписей, но, очевидно, и эта задача оказалась не всем под силу. Николай Малыхин и еще один самовыдвиженец, Александр Бакулин, еще не принесли в горизбирком собранные автографы.



По избирательному округу уже могут готовиться к печати агиток кандидаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии пенсионеров. К их компании может присоединиться самовыдвиженец Аркадий Гончаров - к собранным им подписям у членов горизбиркома не было претензий. А вот еще один самовыдвиженец Анатолий Бабкин и представитель «Родной партии» не смогли предоставить нужных документов и сошли с дистанции.