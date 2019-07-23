Политика

56 минут назад

Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!

17 844
#выборы
Был коммунистом, стал самовыдвиженцем!

На довыборах в Липецкий горсовет один из кандидатов переобулся на ходу.

8 сентября жители двух избирательных округов в Липецке помимо выбора губернатора выберут и двух депутатов городского Совета (свободные мандаты появились после сложения депутатских полномочий Олегом Бойцовым и Сергеем Тонких, признанных судом виновными в совершении уголовно наказуемых деяний).

29 июля в 18.00 горизирком закончит принимать документы от желающих вступить в избирательную кампанию кандидатов по округам №3 и №20. Но уже сейчас известно, кто может пополнить ряды депутатов.

Так, по округу №3 на выборы идут пять кандидатов от парламентских партий, от которых не требовалось ничего, кроме желания, - «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии пенсионеров. Примечательно, что КПРФ пришлось менять своего кандидата - Николай Малыхин, который изначально заявился на выборы как коммунист, снялся с выбров, а на следующий день подал в избирком новое заявление, уже как самовыдвиженец!

Горизирком уже снял с предвыборной гонки на этом округе двух самовыдвиженцев - Евгения Голышкина и Сергея Седых. Графологи забраковали часть собранных ими подписей. Стоит заметить, что самовыдвиженцам необходимо было собрать не больше 60 подписей, но, очевидно, и эта задача оказалась не всем под силу. Николай Малыхин и еще один самовыдвиженец, Александр Бакулин, еще не принесли в горизбирком собранные автографы.

По избирательному округу уже могут готовиться к печати агиток кандидаты от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и партии пенсионеров. К их компании может присоединиться самовыдвиженец Аркадий Гончаров - к собранным им подписям у членов горизбиркома не было претензий. А вот еще один самовыдвиженец Анатолий Бабкин и представитель «Родной партии» не смогли предоставить нужных документов и сошли с дистанции.
17 844
#выборы

Комментарии (17)

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Ч.

1 минуту назад
( Горизирком уже снял с предвыборной гонки на этом округе двух самовыдвиженцев - Евгения Голышкина и Сергея Седых. ) Я бы написал : горизбирком . Плохо пишут редакторы , не проверяют .
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Какая в мАскве битва.

5 минут назад
гость, Там тупо недопустили всяких Яшиных и Гудковых. По беспределу конечно.
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гость

6 минут назад
а потом удивляемся кто за таких феерических длдб-приспособленцев типа Аксёнова голосует ?
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гость

9 минут назад
я исключительно про технологическую составляющую выборов , каких-то 60 подписей надо собрать и вперёд, агитируй не хочу , и опять одни и те же , в Мск битвы за деп. кресла , а здесь тишина гробовая ! Позор !
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РСДРП

11 минут назад
гость, Ну насчёт митингов против повышения пенсионного возраста-Лёха Навальный может и молодец. Хотя он сам раньше говорил за повышение. Может быть поумнел. Но лично я сторониик Виктора Васильевича Квачкова. Мнение своё никомк не навязываю.
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Всё что хорошего ,

13 минут назад
гость, построенно в городе Липецке-построенно при СССР. Едерасты -только воровать и ломать . ВСЁ. А мутный Лёха отмазался от армии и поехал учится в Гарвард. А ещё он стукачь. Он ментам Тесака сдал. Хотя иногда полезную информацию подаёт-про Золотова, Сольвьёва и прчую путинскую шушеру. Можно в попутчики взять.
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гость

15 минут назад
несанкционированный митинг и шествие , кстати, против повышения пенсионного возраста были !
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гость

17 минут назад
чмырдяи навальнята.- а когда они вышли на несанкционированный митинг и шествие , так кучу гвардейцев , отделы ,Ге , Бе , Ме , и антобус с затонированными окнами неподалёку стоял , современным сталинским Соколам такой почёт и не снился .
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гость

19 минут назад
депутаты от сталинских Соколов. так есть же Марчуков , Быковских , сможешь назвать дела этих депутатов для жителей их округов ?
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Совки

22 минуты назад
Комуняги - опухоль нашего общества
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