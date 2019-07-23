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Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»

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#Гренборг
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Следствие настаивает на аресте имущества директора ООО «Генборг»

Имущество завода уже арестовано.

Руководитель следственного управления СКР по Липецкой области Евгений Шаповалов встретился в администрации Усманского района с работниками ООО «Генборг», задолженность по зарплате перед которыми составила более 20 миллионов рублей. 

В обстоятельствах образовавшегося долга разбираются следователи Усманского МСО, в производстве которых находится уголовное дело о невыплате зарплаты   (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Потерпевшими признаны 197 заводчан. Деятельность предприятия приостановлена, работники находятся дома в связи с его простоем. Расследование контролирует Евгений Шаповалов.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, на встрече Евгений Шаповалов рассказал работникам завода, не получающим зарплату с февраля, о ходе следствия и принятых мерах для погашения задолженности.

- Арестовано имущество предприятия - должника стоимостью более 15 миллионов рублей, - рассказал Евгений Шаповалов. - Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена личная собственность директора ООО «Генборг» на 4,5 млн. рублей, следователь ходатайствует перед судом о её аресте.

Глава Усманского района Владимир Мазо сообщил о готовности руководителей местных сельскохозяйственных и промышленных предприятий трудоустроить работников ООО «Генборг», отметив, что договоренность по этому вопросу уже достигнута. В подтверждение его слов выступили и представители этих фирм, предложившие вакансии швей, токарей, фрезеровщиков, инженеров и другие, а также возможность переобучения.

- А в связи с ведением в ближайшее время в эксплуатацию поликлиники и детского сада потребуется обслуживающий персонал, медработники и педагоги - воспитатели, - сказал Владимир Мазо. 

В ходе приема к генерал-майору юстиции обратился местный житель, заявивший о заработной плате медсестер районной больницы, размер которых ниже прожиточного минимума. Евгений Шаповалов дал указание проверить эти сведения и дать правовую оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит формирование фонда оплаты труда медработников в регионе.

С в Липецкой области региональным Следственным управлением возбуждено 12 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты, одно дело направлено в суд, пять – прекращены, в большинстве случаев по причине выплаты задолженности по заработной плате в полном объеме еще на стадии предварительного следствия.


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#Гренборг
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Комментарии (2)

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СТОП

3 минуты назад
"Дать правовую оценку.." или все-таки возбудить дело? А прокуратура тогда зачем?
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Липчанин

8 минут назад
4.5 миллиона... нашли 3-х комнатную квартиру гараж и Приора???? И правда-миллионер
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