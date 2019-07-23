Происшествия

26 минут назад

У 20,6% липецких учителей зарплата ниже уровня МРОТ

9 298
#зарплаты #учителя
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У 20,6% липецких учителей зарплата ниже уровня МРОТ

Липецкая область на третьем месте антирейтинга

Почти у четверти (23%) работников сферы образования в России зарплата меньше 15,8 тыс. руб., у 20% — меньше 14,7 тыс. руб., следует из исследования Росстата, с которым ознакомился РБК. Меньше минимального размера оплаты труда (11,28 тыс. руб.) получают 7% сотрудников учреждений образования в стране. Более 7% таких работников только в сфере «Предоставление прочих видов услуг» (7,5%).

Больше 50 тыс. руб. получают всего 15% работников образования, больше 100 тыс. руб. — 3%.

На втором месте по доле работников с зарплатой ниже МРОТ — культура, спорт и организация досуга и развлечений. Процент тех, кто получает меньше минимального размера оплаты труда, в этих сферах составляет 5,8%.

Зарплаты, рассчитанные Росстатом, — это начисления до вычета налогов. Реальные доходы работников сферы образования меньше.

Под работниками сферы образования понимаются все сотрудники детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных школ, профессиональных училищ и т.д. Это не только учителя, но и администрация, уборщицы и другие работники.

Больше всего сотрудников сферы образования, которые получают меньше или на уровне МРОТ, в Тверской области — почти 24%. Также в пятерке рейтинга Дагестан, Липецкая область, Чечня и Республика Марий Эл.

Липецкая область на третьем месте антирейтинга. По данным РБК, ссылающихся на Росстат, 22,6% липецких учителей получают меньше ниже уровня МРОТ.

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9 298
#зарплаты #учителя
1

Комментарии (9)

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не удивительно

1 минуту назад
Посмотрите на зарплаты директоров, главбухов и замов в колледжах. А еще посмотрите как распределяется внебюджетка. И какое отношение кучки администрации к преподавателям.
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выборы,выборы))

4 минуты назад
Ну и учителя !,Они же УЧИТЕЛЯ на выборах оправdают его dоверие..))) Уже вовсю хлопочут на избер.уч-ках
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Липецк

7 минут назад
По докладам Город 48, наша власть уже много лет как увеличила зарплаты учителям и мед.персоналу
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Ну и учителя !

8 минут назад
писали как-то тута,что, Очень довольны Артомошей !.Слава великому путирасту!.
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Пенсионер

8 минут назад
Артамонов ведёт себя как буто его уже выброли губернатором ! За борзость мы его умоем на выборах в сентебре.
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писали как-то тута,что

13 минут назад
Артамонов остался вполне оволен зарплатой врачей и учителей по региону.... ((
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вот это деньжищи !

14 минут назад
5 лет учиться на преподавателя,затем работать с детьми,а это не совсем легко .КАК НЕКОТОРЫМ КАЖЕТСЯ и на тебе--10 тысяч рублей....
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Сан

16 минут назад
Да и зарплаты на ОЭЗ у работяг невелики в отличие от ихних Западных, работа за копейки.
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Вот это новость !

17 минут назад
Можно подумать Путин и его путирасты об этом не знают !, Путин ты мразь !, Тебе об этом говорят ,звонят, пишут, но Путин -мразь !.
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