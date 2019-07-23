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26 минут назад
У 20,6% липецких учителей зарплата ниже уровня МРОТ
Липецкая область на третьем месте антирейтинга
Почти у четверти (23%) работников сферы образования в России зарплата меньше 15,8 тыс. руб., у 20% — меньше 14,7 тыс. руб., следует из исследования Росстата, с которым ознакомился РБК. Меньше минимального размера оплаты труда (11,28 тыс. руб.) получают 7% сотрудников учреждений образования в стране. Более 7% таких работников только в сфере «Предоставление прочих видов услуг» (7,5%).
Больше 50 тыс. руб. получают всего 15% работников образования, больше 100 тыс. руб. — 3%.
На втором месте по доле работников с зарплатой ниже МРОТ — культура, спорт и организация досуга и развлечений. Процент тех, кто получает меньше минимального размера оплаты труда, в этих сферах составляет 5,8%.
Зарплаты, рассчитанные Росстатом, — это начисления до вычета налогов. Реальные доходы работников сферы образования меньше.
Под работниками сферы образования понимаются все сотрудники детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных школ, профессиональных училищ и т.д. Это не только учителя, но и администрация, уборщицы и другие работники.
Больше всего сотрудников сферы образования, которые получают меньше или на уровне МРОТ, в Тверской области — почти 24%. Также в пятерке рейтинга Дагестан, Липецкая область, Чечня и Республика Марий Эл.
Липецкая область на третьем месте антирейтинга. По данным РБК, ссылающихся на Росстат, 22,6% липецких учителей получают меньше ниже уровня МРОТ.
Больше 50 тыс. руб. получают всего 15% работников образования, больше 100 тыс. руб. — 3%.
На втором месте по доле работников с зарплатой ниже МРОТ — культура, спорт и организация досуга и развлечений. Процент тех, кто получает меньше минимального размера оплаты труда, в этих сферах составляет 5,8%.
Зарплаты, рассчитанные Росстатом, — это начисления до вычета налогов. Реальные доходы работников сферы образования меньше.
Под работниками сферы образования понимаются все сотрудники детских садов, школ, высших учебных заведений, спортивных школ, профессиональных училищ и т.д. Это не только учителя, но и администрация, уборщицы и другие работники.
Больше всего сотрудников сферы образования, которые получают меньше или на уровне МРОТ, в Тверской области — почти 24%. Также в пятерке рейтинга Дагестан, Липецкая область, Чечня и Республика Марий Эл.
Липецкая область на третьем месте антирейтинга. По данным РБК, ссылающихся на Росстат, 22,6% липецких учителей получают меньше ниже уровня МРОТ.
не удивительно
выборы,выборы))
Липецк
Ну и учителя !
Пенсионер
писали как-то тута,что
вот это деньжищи !
Сан
Вот это новость !